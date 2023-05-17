Капремонт затопленного подземного перехода в Белгороде проведут в 2023 году

Этим утром белгородцы стали жаловаться на затопленный подземный переход на остановке «Сокол» в Белгороде. По словам женщины, это уже не первые проблемы с этим переходом: то там отключали свет, то обсыпалась штукатурка. Теперь же белгородцы вынуждены перебираться по переходу «вплавь».