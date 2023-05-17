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Капремонт затопленного подземного перехода в Белгороде проведут в 2023 году

17 мая 2023, 18:14
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Утром 17 мая подземный переход на остановке «Сокол» затопило, поэтому белгородцы попросили губернатора решить возникшую проблему как можно скорее.

Этим утром белгородцы стали жаловаться на затопленный подземный переход на остановке «Сокол» в Белгороде. По словам женщины, это уже не первые проблемы с этим переходом: то там отключали свет, то обсыпалась штукатурка. Теперь же белгородцы вынуждены перебираться по переходу «вплавь».

Обращение женщины дошло и до губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Глава региона в ходе вечернего прямого эфира сообщил, что капитальный ремонт подземного перехода на «Соколе» проведут уже в этом году, а не в следующем, как было запланировано изначально.

Сгорел насос по откачке воды, поэтому сегодня неудобство было. Капремонт этого перехода был запланирован на следующий год, но после вашего обращения договорились с мэром Валентином Демидовым, что отремонтируют уже в этом году.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Подземный переход на «Соколе» в Белгороде затопило
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#Александра Склярова#Подземный переход#Капремонт#Сокол#Город#Белгород#Вячеслав Гладков
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