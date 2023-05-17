Капремонт затопленного подземного перехода в Белгороде проведут в 2023 году

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Этим утром белгородцы стали жаловаться на затопленный подземный переход на остановке «Сокол» в Белгороде. По словам женщины, это уже не первые проблемы с этим переходом: то там отключали свет, то обсыпалась штукатурка. Теперь же белгородцы вынуждены перебираться по переходу «вплавь».
Обращение женщины дошло и до губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Глава региона в ходе вечернего прямого эфира сообщил, что капитальный ремонт подземного перехода на «Соколе» проведут уже в этом году, а не в следующем, как было запланировано изначально.
Сгорел насос по откачке воды, поэтому сегодня неудобство было. Капремонт этого перехода был запланирован на следующий год, но после вашего обращения договорились с мэром Валентином Демидовым, что отремонтируют уже в этом году.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области