Какой проектор лучше выбрать для дома

Для кинотеатров или специальных конференц-залов используют тяжелые стационарные проекторы с хорошей оптикой и высоким разрешением матрицы. Высокая яркость и контрастность позволяют смотреть фильмы в разрешении от FullHDдо 4Кс HDR даже в дневное время. Для стационарных моделей важно правильное размещение на стойках или под потолком. По стоимости это самые дорогие решения на рынке, переваливающее за сотни тысяч рублей.