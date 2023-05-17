Какой проектор лучше выбрать для дома

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Они незаменимы как для показа простеньких школьных презентаций, так и для демонстрации сложных графических проектов, и даже воспроизведении фильмов в высоком качестве формата 4К.
Александр Силич — эксперт Выборовед, выделил лучшие проекторы, по его мнению, а также указал на какие параметры стоит обратить внимание перед покупкой.
Как и любая другая электроника, проекторы имеют массу специфических параметров, о которых нужно знать потенциальному покупателю. О них мы и расскажем ниже.
Прежде всего нужно разобраться, какой размер проектора нужен в конкретном случае. Габариты устройства, как правило, обратно пропорциональны возможностям устройства. Чем он меньше — тем удобнее, легче, но и появляются ограничения в применении — отмечают эксперты Выборовед.
Данный модели предназначены для использования в затененных малых кабинетах и классах, офисной работы. Они способны выводить изображение с низким разрешением (обычно менее HD) и слабым световым потоком. Преимуществом выступаем малая масса и габариты, позволяющие носить их в кармане, рюкзаке или сумке. Часто они снабжены встроенным аккумулятором для большей автономности.
Компромиссный вариант, весом более 1 кг и размерами, не превышающими стопку книг. Область применения расширена до больших аудиторий и залов. Яркость до 10000 люмен и большое фокусное расстояние делает изображение четким даже в ярки день. Для таких устройств не принципиально наличие качественного полотна экрана — подойдет даже школьная доска или стена.
Для кинотеатров или специальных конференц-залов используют тяжелые стационарные проекторы с хорошей оптикой и высоким разрешением матрицы. Высокая яркость и контрастность позволяют смотреть фильмы в разрешении от FullHDдо 4Кс HDR даже в дневное время. Для стационарных моделей важно правильное размещение на стойках или под потолком. По стоимости это самые дорогие решения на рынке, переваливающее за сотни тысяч рублей.
В продаже чаще всего встречаются проекторы с тремя способами формирования картинки. Остальные не снискали большой популярности, или стоят непомерно дорого для потребителя.
Самая доступная и недорогая технология, основанная на LCDматрице как в привычных мониторах или экранах гаджетов. Свет от лампы попадает на «сэндвич» из линз Френеля, между которыми размещена RGB-матрица с тремя основными цветами (красный, зеленый, синий). Далее изображение фокусируется оптикой объектива и выводится на экран.
Главные отличия:
Из минусов стоит отметить зернистость изображения, низкое разрешение и сильный нагрев устройства при длительной работе. Это отличный вариант для учебы и работы, так как детализация изображения в презентациях не сильно важна.
Принцип работы схож с предыдущим, но в полисиликоновой технологии 3LCDприменяется сразу 3 дисплея и зеркала для отдельного управления базовыми цветами. Свет от лампы попадает на каждый из дисплеев, отражается дефлектором и дихроичным зеркалом, пропускающим только заданную длину волны света. Далее световой пучок поступает на объектив и выводится на экран.
Из преимуществ:
Недостатки:
Принцип работы DLP проектора отличается от конкурентов: свет от источника поступает на вращающийся прозрачный диск с секторами основных цветов. Далее сфокусированный луч падает на DMDчип — сложное устройство из миллиона подвижных микрозеркал, формирующих матричную сетку. Выдвигаясь под определенным углом, зеркала переотражают «пиксели» и формируют картинку через объектив на экране.
DLP проекторы отличаются:
К минусам причисляют:
DLP проекторы можно использовать в домашнем кинотеатре или аудитории за счет четкой картинки. Исполнение устройства позволяет уменьшить габариты до карманных размеров. Однако цветовая гамма здесь ограничена.
Самая продвинутая на сегодняшний день технология LCoS объединяет лучшее из 3LCDи DLP. Свет переотражается аналогично, как и у 3LCDпроекторов, но вместо ЖК матрицы устанавливаются LCoS панели, представляющие собой DMDчип под каждый цвет отдельно. Такая сложная схема повышает заполнение площади экрана до 93%, выдавая отличную четкость картинки.
Преимущества LCoS:
К минусом стоит отнести лишь цену, поэтому такие проекторы нецелесообразны для домашнего использования, а только в профессиональной сфере.
Источников света в проекторе является лампа, и от ее характеристик зависит качество вывода видеосигнала на экран. Сегодня применяют несколько видов ламп:
Два важных параметра в выборе проектора — его максимальное разрешение и величина светопотока. Если говорить об устаревающем формате 4:3, то доступные разрешения начинаются от VGA (640×480) и SVGA (800×600) в самых бюджетных до UXGA (1600×1200) и QXGA (2048×1536) в более дорогих. Привычный нам формат 16:9 и 16:10 начинается разрешением HD720 (1280×720) и заканчивается кинематографичным HD 4K (4096×2400).
Яркость принято указывать в спецификации классическим Люменом (Лм) или специфическим Анси люменом (ANSI Лм). Для затененных домашних кинотеатров вполне достаточно значения 2500 ANSI Лм. Для офиса и аудитории — около 5000 ANSI Лм. Для коммерческих кинотеатров с шириной экрана более 5 м нужен аппарат с яркостью более 12000 ANSI Лм.