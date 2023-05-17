Май и июнь станут непростыми для старшеклассников, которым в это время предстоит сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Многие нацелены на результат, так как баллы могут иметь решающее значение при поступлении в вуз. Как белгородским школьникам сдать ЕГЭ на «отлично» — читайте в статье.

Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срок Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году Центры независимой диагностики готовности к ЕГЭ в Белгородской области Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ «Экзамен.ru» — портал для абитуриентов и их родителей «ЕГЭ Максимум» — подготовка к ЕГЭ по математике Образовательный портал «Спадило» «Экзамер» — индивидуальный план подготовки к ЕГЭ «Решу ЕГЭ» — подготовка к экзаменам с демоверсиями тестов «Бингоскул» — подготовка к ЕГЭ по всем предметам, кроме иностранных языков ФГБНУ «ФИПИ» — портал создателей заданий ЕГЭ «Незнайка» — подготовка к ЕГЭ по основным предметам