Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Основной период сдачи ЕГЭ стартует 26 мая 2023 года — в соответствии с расписанием, опубликованным на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях сообщил, что с 29 апреля начал работу сервис по вопросам порядка сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Для того чтобы задать интересующие вопросы, белгородским школьникам и их родителям достаточно позвонить по номеру «122». Сервис работает круглосуточно: с 8.00 до 20.00 отвечают операторы, а ночью — робот.
«Если у оператора не будет ответа на вопрос сразу, то он зафиксирует интересующую тему и передаст её профильному специалисту для отработки, после чего свяжется с обратившимся», — уточнил глава региона.
Уровень подготовки к экзаменам у всех учеников разный — одни начинают готовиться за несколько месяцев, другие позже, а кто-то и вовсе спохватился за три недели до начала ЕГЭ. Но эксперты уверены: приемлемых результатов можно добиться даже в самые сжатые сроки, если настроиться на активную подготовку, грамотно расставить приоритеты и на занятиях следовать заранее составленному плану.
При этом большинство специалистов рекомендуют перед экзаменом проверить свои знания с помощью пробного теста, который поможет выявить слабые места. Благодаря этому у школьников будет возможность восполнить пробелы в подготовке. Услугу по предварительному тестированию предоставляют некоторые образовательные организации.
Готовиться к экзаменам можно на курсах, с репетиторами или самостоятельно — каждый выпускник находит наиболее подходящий для себя вариант. В случае выбора самоподготовки можно воспользоваться помощью, которую предлагают специализированные интернет-ресурсы.
На таких сайтах можно найти учебную и справочную литературу, разбор тем для сочинения и решения математических задач, упражнения по иностранным языкам и другую информацию, полезную готовящимся к экзаменам ученикам. Кроме того, здесь можно получить консультации у преподавателей и экспертов.
Если же школьники в процессе подготовки будут приобретать учебники и справочники самостоятельно, рекомендуется убедиться, чтобы пособия соответствовали уровню ЕГЭ, что бывает не всегда. При этом лучше всего использовать учебники по конкретным предметам, содержащие примеры сочинений или решения задач.
Российские образовательные учреждения в преддверии ЕГЭ проводят диагностику знаний выпускников или репетицию ЕГЭ с последующей консультацией специалистов. В Белгороде и области тренировочное тестирование организовано на всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ), которые задействованы в основном периоде Единого государственного экзамена.
В интернете можно найти множество сайтов, предлагающих помощь в подготовке к сдаче ЕГЭ в формате онлайн. Услуги, предоставляемые выпускникам на таких ресурсах, различаются в зависимости от наличия материалов по некоторым из экзаменационных предметов или сразу по всем пятнадцати, в числе которых:
На этом сайте можно не только подготовиться к ЕГЭ по всем предметам, кроме немецкого, испанского и китайского языков, проверить свои силы в пробном тестировании, но и получить информацию о поступлении в лучшие российские и зарубежные вузы.
Кроме того, пользователи могут подробно узнать об иностранных системах образования, стипендиях и форматах бесплатного обучения.
Ресурс предлагает школьникам повысить свой уровень знаний по математике. К услугам посетителей также разнообразные справочные материалы, разбор задач, видеоуроки и пробное тестирование, которое поможет с усвоением полученного материала.
Портал может помочь подготовиться по одиннадцати экзаменационным предметам из пятнадцати, за исключением немецкого, французского, испанского и китайского языков. Информация представлена в виде блоков: теоретического, практического (с разбором заданий) и режима тестирования.
Организаторы проекта обещают, что для каждого ученика будет составлен индивидуальный план подготовки к ЕГЭ — после того как пользователь укажет цель сдачи ЕГЭ в баллах. После составления схемы занятий школьникам останется только соблюдать предложенный план и «наблюдать за своим прогрессом».
На этом сайте собраны экзаменационные задания, демонстрационные версии экзаменов и прочая полезная информация. При этом все опубликованные задания снабжены ответами и подробными решениями, а из иностранных языков, включенных в ЕГЭ, здесь нет только китайского.
Образовательный проект обещает выпускникам школ содействие в подготовке к ЕГЭ по всем предметам, исключая иностранные языки. Здесь же можно найти темы итогового сочинения — 2023, справочные пособия и видеоуроки по математике и русскому языку.
Федеральный институт педагогических измерений, учрежденный Рособрнадзором, проводит исследования в сфере оценки качества образования. На сайте ФИПИ опубликованы экзаменационные задания и контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ-2022 из открытых банков данных. Информацию здесь можно найти по всем участвующим в ЕГЭ предметам, включая все пять иностранных языков.
Ресурс предлагает учебные и справочные пособия для самоподготовки к ЕГЭ по всем основным предметам, кроме испанского, французского, китайского и немецкого языков. Здесь можно изучить варианты и отработать «домашнюю работу» — тематические задания.