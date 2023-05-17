«Как будто загорел»: суд Белгорода начал рассматривать дело о мошенничестве Фуглаева

В феврале 2022 года Анатолия Фуглаева признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Предпринимателя приговорили к 3,5 года тюрьмы и штрафу в 900 тыс. рублей. При этом адвокат Фуглаева-старшего говорил, что бизнесмен может претендовать на УДО после вступления в силу приговора. Сам Анатолий Фуглаев признал свою вину и возместил ущерб, его уже выпустили из колонии.