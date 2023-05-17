«Как будто загорел»: суд Белгорода начал рассматривать дело о мошенничестве Фуглаева

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Октябрьский районный суд Белгорода сегодня в 11 утра начал рассматривать уголовное дело, возбуждённое в отношении Сергея Фуглаева по ч.4 ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По делу были также заявлены гражданские иски.
Судья — Евгения Антонова. В качестве потерпевших выступили Татьяна Топоркова, главный государственный налоговый инспектор по Белгородской области, и Наталья Иваненко, заместитель начальника правового отдела того же ведомства. Государственным обвинителем стал представитель прокуратуры.
Поддержать подсудимого пришли, с их же слов, жена и сестра Сергея Фуглаева. На заседании они присутствовали в качестве слушателей. Бизнесмен, увидев их, очень обрадовался:
Я так рад вас видеть. Безумно рад. Эмоции через край! Вы такие красивые.
Впоследствии обвиняемый действительно с трудом сдерживал эмоции. Пока представитель прокуратуры более получаса зачитывал материалы дела, Фуглаев регулярно переглядывался и перешёптывался с родственниками, показывал им фотографии и улыбался.
«Ты как будто загорел!» — обратилась к Фуглаеву одна из женщин. Тот рассмеялся.
Полицейские хотя на мужчину и косились, но диалогу не мешали — даже тогда, когда Фуглаев похлопал себя по лысине, демонстрируя свою новую, полученную, вероятно, против собственного желания причёску.
В ходе установления личности выяснилось, что у Фуглаева есть инвалидность второй группы, трое малолетних детей, а сам он не женат.
Разъяснив участникам процесса их права, судья предоставила слово представителю прокуратуры. Материалы уголовного дела обвинитель зачитывал порядка 40 минут. Вкратце приведём главные тезисы:
Выслушав обвинение целиком, Фуглаев с доводами его согласился. Более того, бизнесмен признал свою вину, раскаялся и попросил прощения.
Я полностью признаю свою вину. Я искренне раскаиваюсь и сожалею. Не было и дня, когда я бы не жалел о содеянном. Я прошу простить меня. Простите меня, пожалуйста, я очень сильно раскаиваюсь.
Сергей Фуглаев
Адвокат своего подзащитного поддержала и добавила, что бизнесмен уже погасил ущерб и за время рассмотрения дела искупил свою вину.
После этого судья назначила дни для последующего рассмотрения дела. Продлиться всё может до лета и позже: судебный процесс распланировали вперёд на несколько недель.
Под конец Фуглаева увели силовики. На прощание он сказал своим родным следующее:
Держитесь, мы со всем справимся. Не унывайте. Люблю вас!
Напомним, что ранее суд в Подмосковье уже выносил обвинительный приговор белгородскому бизнесмену и по совместительству экс-депутату горсовета Белгорода: Фуглаева приговорили к трём годам и восьми месяцам колонии. Его подчинённая, упомянутая выше Ирина Акиньшина, получила условный срок.
В то же время стоит отметить, что Сергею Фуглаеву ранее отказали в рассмотрении дела в белгородском суде. Прокуратура посчитала, что Фуглаев-младший имеет большое влияние в регионе и может повлиять на процесс.
Сергея Фуглаева и его старшего брата Анатолия задержали в ноябре 2020 года. Белгородцев обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, речь шла о незаконном возмещении НДС на сумму более 140 млн рублей. Дело вёл центральный аппарат СКР.
В феврале 2022 года Анатолия Фуглаева признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Предпринимателя приговорили к 3,5 года тюрьмы и штрафу в 900 тыс. рублей. При этом адвокат Фуглаева-старшего говорил, что бизнесмен может претендовать на УДО после вступления в силу приговора. Сам Анатолий Фуглаев признал свою вину и возместил ущерб, его уже выпустили из колонии.
Не так давно не самым тёплым образом о Фуглаевых отозвался губернатор Вячеслав Гладков. Дело в том, что во владении семьи оказалась земля на предполагаемом месте бывшего камышитового завода, где в годы Великой Отечетсвенной нацисты замучили множество белгородцев. На том месте хотят построить мемориал, но расставаться с землёй просто так Фуглаевы не хотят.