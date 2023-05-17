Информация об обстреле Белгородской области фосфорными бомбами может быть правдой

15 мая Старый Хутор в Валуйском городском округе попал под обстрел ВСУ, а уже 16 мая в Telegram-канале Mash сообщили, что село атаковали фосфорными бомбами. По данным их источника, в село прилетело восемь зажигательных снарядов, а пострадавших и разрушений не было.