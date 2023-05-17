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Информация об обстреле Белгородской области фосфорными бомбами может быть правдой

17 мая 2023, 17:43
Фото: "Радар Белгород"
В прямом эфире Вячеслав Гладков сообщил, правда ли ВСУ атаковали Белгородскую область фосфорными бомбами.
Сюжет
СВО

15 мая Старый Хутор в Валуйском городском округе попал под обстрел ВСУ, а уже 16 мая в Telegram-канале Mash сообщили, что село атаковали фосфорными бомбами. По данным их источника, в село прилетело восемь зажигательных снарядов, а пострадавших и разрушений не было.

Жители Белгородской области решили спросить у губернатора Вячеслава Гладкова, правдива ли появившаяся в соцсетях информация или нет. В вечернем прямом эфире глава региона отметил, что признаки такой атаки есть, а подтверждения — нет.

Следователи были на месте, есть определённые признаки, но нужно подтверждение следственных органов. Результаты обязательно сообщу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, губернатор области опроверг информацию об обстреле Белгородской области из танка ВСУ. Подобная информация появилась в Интернете утром 17 мая.

Обстрел Белгородской области из танка оказался фейком
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#Фосфорные боеприпасы#Обстрел ВСУ#Происшествия#СВО#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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