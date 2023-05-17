«Хотите проснуться? Платите! » Белгородка пожаловалась на анестезиолога

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Во время прямого эфира к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову обратилась Марина. Она рассказала, что её бабушка — ветеран войны. Женщина сломала шейку бедра.
Перед плановой операцией заходит анестезиолог и говорит: «Бабушка, после наркоза хотите проснуться? Платите». Бабушка проснуться хотела, заплатила больше требуемого в два раза. Только сахар подскочил, неделю сбивали.
Марина
Иконников заверил, что никто ничего не должен был платить.
Это вопиющий случай. Если вы заплатили, напишите заявление в полицию и прокуратуру для разбирательства. Медицина, особенно в стационаре, бесплатная. Лекарства все закуплены, врачи обучены, чтобы оказывать бесплатную медпомощь. Если кто-то попросил деньги — это нехороший человек.
Андрей Иконников