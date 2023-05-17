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«Хотите проснуться? Платите! » Белгородка пожаловалась на анестезиолога

17 мая 2023, 08:29
Фото: 1MI

Белгородка обвинила анестезиолога в вымогательстве

Жалоба поступила региональному министру здравоохранения Андрею Иконникову. Он отметил, что в стационаре медицина бесплатная, и посоветовал обратиться к правоохранителям.

Во время прямого эфира к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову обратилась Марина. Она рассказала, что её бабушка — ветеран войны. Женщина сломала шейку бедра.

Перед плановой операцией заходит анестезиолог и говорит: «Бабушка, после наркоза хотите проснуться? Платите». Бабушка проснуться хотела, заплатила больше требуемого в два раза. Только сахар подскочил, неделю сбивали.
Марина

Иконников заверил, что никто ничего не должен был платить.

Это вопиющий случай. Если вы заплатили, напишите заявление в полицию и прокуратуру для разбирательства. Медицина, особенно в стационаре, бесплатная. Лекарства все закуплены, врачи обучены, чтобы оказывать бесплатную медпомощь. Если кто-то попросил деньги — это нехороший человек.
Андрей Иконников
#Кристина Семенчук#Анестезиолог#Вымогательство#Ветеран войны#Общество#Белгородская область#Иконников#Андрей иконников
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