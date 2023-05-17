Гладков рассказал, почему футбольные матчи в регионе состоятся, а волейбольные — нет

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратился белгородец. Он поинтересовался у губернатора Белгородской области, почему волейбольные матчи отменили, а футбольные — нет, и чем отличаются риски проведения одного матча от другого.