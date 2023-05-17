Гладков рассказал, почему футбольные матчи в регионе состоятся, а волейбольные — нет

Posted Сегодня, 20:28
Published Сегодня, 20:28
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратился белгородец. Он поинтересовался у губернатора Белгородской области, почему волейбольные матчи отменили, а футбольные — нет, и чем отличаются риски проведения одного матча от другого.
Вячеслав Гладков ответил на вопрос и выразил надежду, что в следующем году домашние игры волейбольной команды смогут пройти в «Белгород-Арене».
Понимаю Вас, вопрос справедливый. Ответ простой: в позиции федераций футбола и волейбола. Одна федерация приняла решение проводить домашние игры нашей волейбольной команды проводить за пределами региона. Согласен, что это не совсем справедливо. Постараемся, чтобы начало следующего сезона обязательно проходило в «Белгород-Арене». Много переживаний у гостей за безопасность, поэтому не приезжают.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Федерация футбола же приняла решение проводить все матчи в Белгородской области.