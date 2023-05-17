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Published Сегодня, 20:28

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Гладков рассказал, почему футбольные матчи в регионе состоятся, а волейбольные — нет

17 мая 2023, 20:28
Фото: 1MI
Связано это с близким расположением с Украиной: многие волейбольные команды боятся за свою безопасность, сообщил Вячеслав Гладков.

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратился белгородец. Он поинтересовался у губернатора Белгородской области, почему волейбольные матчи отменили, а футбольные — нет, и чем отличаются риски проведения одного матча от другого.

Вячеслав Гладков ответил на вопрос и выразил надежду, что в следующем году домашние игры волейбольной команды смогут пройти в «Белгород-Арене».

Понимаю Вас, вопрос справедливый. Ответ простой: в позиции федераций футбола и волейбола. Одна федерация приняла решение проводить домашние игры нашей волейбольной команды проводить за пределами региона. Согласен, что это не совсем справедливо. Постараемся, чтобы начало следующего сезона обязательно проходило в «Белгород-Арене». Много переживаний у гостей за безопасность, поэтому не приезжают.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Федерация футбола же приняла решение проводить все матчи в Белгородской области.

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#Александра Склярова#Волейбол#Футбол#Футбольный матч#Спорт#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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