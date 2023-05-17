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Ещё один игрок покидает ВК «Белогорье»

17 мая 2023, 11:47
Фото: belogorievolley
Из команды решил уйти Игорь Колодинский, сообщили в Telegram-канале волейбольного клуба.

Стало известно, что ещё один игрок покидает волейбольный клуб «Белогорье». Уйти решил Игорь Колодинский. О причинах этого решения пока не сообщалось. Колодинский играет на позиции связующего. 

Ранее сообщалось, что покинуть команду решил центральный блокирующий Игорь Филиппов. Спортсмен переехал в Белгород из Санкт-Петербурга, где два сезона провёл в местном «Зените».

За «львов» Филиппов провёл за два сезона 45 матчей в чемпионате России.

Фото: Telegram-канал ВК «Белогорье»
Центральный блокирующий «Белогорья» покидает клуб
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Игорь колодинский#Игорь Филиппов#Спорт#Волейбол#Вк белогорье
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