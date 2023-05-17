Ещё один игрок покидает ВК «Белогорье»

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Стало известно, что ещё один игрок покидает волейбольный клуб «Белогорье». Уйти решил Игорь Колодинский. О причинах этого решения пока не сообщалось. Колодинский играет на позиции связующего.
Ранее сообщалось, что покинуть команду решил центральный блокирующий Игорь Филиппов. Спортсмен переехал в Белгород из Санкт-Петербурга, где два сезона провёл в местном «Зените».
За «львов» Филиппов провёл за два сезона 45 матчей в чемпионате России.