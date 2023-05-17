Два года поддержки: Президентский фонд культурных инициатив отмечает двухлетие

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 15:59
За время своей работы фонд провел восемь конкурсов на предоставление грантов президента, выделяемых на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, включая специальные конкурсы, направленные на поддержку жителей новых регионов России и их интеграцию в историко-культурное пространство страны.
На сегодняшний день на сайте фонда зарегистрированы более 119 000 творческих команд из всех регионов России, и более 54 600 заявок было направлено на рассмотрение экспертам. После независимой экспертной оценки было поддержано 4945 проектов на общую сумму более 15,5 миллиарда рублей, причем более 300 из них касаются интеграции жителей новых регионов в общее историко-культурное пространство страны.
Наиболее активными в подаче творческих инициатив в фонд стали команды Москвы (5673 заявок), Республики Татарстан (2450 заявок), Санкт-Петербурга (2177), Белгородской области (2079), Республики Башкортостан (1752), Краснодарского края (1520), Московской области (1246). От каждого из этих регионов поступило свыше 1000 заявок.
Фонд активно взаимодействует с региональными органами власти в сфере культуры, проводятся официальные встречи с главами субъектов, семинары с творческими командами на местах. В 2022 году в Красноярске открыто региональное представительство ПФКИ, которое создает равные возможности для авторов проектов из СФО и ДФО. В 2023 году проектный офис фонда был открыт в Луганске, а с мая этого года на базе креативно-образовательного центра ПФКИ заработал обучающий блок для регионов «Курс на культуру», первыми его прошли представили регионов Центрального федерального округа.
После полутора лет работы и проведения 8 заявочных кампаний уровень подаваемых проектов стремительно растет. «Актуальность, описание идеи, финансовые расчеты составляются более продуманно и взвешенно», — комментирует генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.