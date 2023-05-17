Два года поддержки: Президентский фонд культурных инициатив отмечает двухлетие

Фонд активно взаимодействует с региональными органами власти в сфере культуры, проводятся официальные встречи с главами субъектов, семинары с творческими командами на местах. В 2022 году в Красноярске открыто региональное представительство ПФКИ, которое создает равные возможности для авторов проектов из СФО и ДФО. В 2023 году проектный офис фонда был открыт в Луганске, а с мая этого года на базе креативно-образовательного центра ПФКИ заработал обучающий блок для регионов «Курс на культуру», первыми его прошли представили регионов Центрального федерального округа.