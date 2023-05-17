Был ли недолив? Союз автомобилистов Белогорья проверил заправку АО «Осколнефтеснаб»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По информации Союза автомобилистов Белогорья, они поймали АЗС в Губкине на недоливе. Речь идёт о АЗС №12 в Губкине на улице Белгородская. Заправка принадлежит АО «Осколнефтеснаб».
Автор видео утверждает, что из 10 литров топлива недолив составил около полулитра. Также он озвучил, что ранее на данную АЗС уже поступала жалоба, а Союз автомобилистов Белогорья будет обращаться с Росстандарт.
Журналисты Бел.Ру связались с АО «Осколнефтеснаб». Ранее свою позицию они озвучили на официальном ресурсе в соцсети. По их данным, из размещённого видеоматериала абсолютно невозможно подтвердить сам факт недолива.
Съёмка вырывает из контекста мероприятия проверки, не представлены показатели табло колонки ГСМ и сколько по факту залито. Фактически на видео, кроме голословных заявлений автора, не представлено никаких доказательств факта недолива.
Из комментария АО «Осколнефтеснаб»
Компания также сообщила, что по факту озвученного руководство фирмы организовало внеплановую поверку оборудования совместно с ФБУ «Белгородский ЦСМ» и Росстандарт.
Упомянутые выше САБом нарушения в ходе проверки не выявлены, о чём имеются официальные заключения. АО «Осколнефтеснаб» в настоящее время подготавливает заявления в суд с требованием признать распространённые в отношении неё сведения не соответствующими действительности, порочащими её деловую репутацию.
Из комментария АО «Осколнефтеснаб»
Справка. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Осколнефтеснаб» зарегистрировано в Старом Осколе с 2000 года. Отрасль — торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. Руководитель — Александр Масалитин. По итогам 2022 года чистая прибыль компании превысила 100 млн рублей. По данным на 2016 год АО «Осколнефтеснаб» принадлежало открытому акционерному обществу «Инвест-ЛТД».