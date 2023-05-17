Библиотека нового поколения появится в Белгороде

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В Белгороде откроют «библиотеку нового поколения». Разместится она на площади 200 кв. м.
В библиотеке № 19 на улице Горького появятся огромные стеллажи с передвижными лестницами. В здании оборудуют небольшой антресольный этаж с рабочим местом. Здесь смогут заниматься люди с ОВЗ.
В проекте предусмотрена детская зона, шахматный клуб, площадка с небольшой сценой для проведения мероприятий.
На капремонт потратят более 6 млн рублей. Работы пройдут по нацпроекту «Культура».
Открыть библиотеку планируют к 1 июля. Большую часть работ на объекте уже выполнили, книги и оборудование закупили.