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Библиотека нового поколения появится в Белгороде

17 мая 2023, 12:05
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
В здании библиотеки на улице Горького появятся большие стеллажи с передвижными лестницами, шахматный клуб. Уже выполнена большая часть работ. Открыть обновлённую библиотеку планируют к 1 июля, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде откроют «библиотеку нового поколения». Разместится она на площади 200 кв. м.

В библиотеке № 19 на улице Горького появятся огромные стеллажи с передвижными лестницами. В здании оборудуют небольшой антресольный этаж с рабочим местом. Здесь смогут заниматься люди с ОВЗ.

В проекте предусмотрена детская зона, шахматный клуб, площадка с небольшой сценой для проведения мероприятий.

На капремонт потратят более 6 млн рублей. Работы пройдут по нацпроекту «Культура».

Открыть библиотеку планируют к 1 июля. Большую часть работ на объекте уже выполнили, книги и оборудование закупили.

Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
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