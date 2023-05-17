Белгородцы раскритиковали главу приграничного района за редкие сообщения об обстрелах

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Главу Волоконовского района Сергея Бикетова критикуют местные жители. Они недовольны недостаточным информированием об обстрелах со стороны администрации.
Жительница региона обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и рассказала о проблеме. Женщина поинтересовалась, почему различные сообщества об обстрелах информируют, но администрация — нет.
«Даже вы успокаиваете людей в случае ЧС, а Бикетов только песни и пляски на странице выкладывает», — сетует белгородка.
Гладков ответил, что уже обсудил с Бикетовым проблему. Губернатор заверил, что глава района исправит сложившуюся ситуацию. Как отметил руководитель области, увеличить объём информации по оперативной обстановке, конечно, нужно. За этим чиновник пообещал проследить.