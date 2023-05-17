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Белгородцы раскритиковали главу приграничного района за редкие сообщения об обстрелах

17 мая 2023, 08:20
Фото: 1MI
К губернатору Вячеславу Гладкову обратилась жительница Волоконовского района и пожаловалась на главу муниципалитета за то, что он мало информирует население об обстрелах. Глава региона заверил, что ситуацию исправят.

Главу Волоконовского района Сергея Бикетова критикуют местные жители. Они недовольны недостаточным информированием об обстрелах со стороны администрации.

Жительница региона обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и рассказала о проблеме. Женщина поинтересовалась, почему различные сообщества об обстрелах информируют, но администрация — нет. 

«Даже вы успокаиваете людей в случае ЧС, а Бикетов только песни и пляски на странице выкладывает», — сетует белгородка.

Гладков ответил, что уже обсудил с Бикетовым проблему. Губернатор заверил, что глава района исправит сложившуюся ситуацию. Как отметил руководитель области, увеличить объём информации по оперативной обстановке, конечно, нужно. За этим чиновник пообещал проследить.

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#Вячеслав Гладков#Наталья Корявых#Глава района#Сергей бикетов#Белгородская область#Волоконовский район#Губернатор#Общество#Обстрелы#Жалоба#Обращение
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