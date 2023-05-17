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Белгородцев увезли в армию, не дав попрощаться с родными

17 мая 2023, 20:50
Фото: 1MI
Как белгородка сообщила Вячеславу Гладкову, родителей даже не предупредили об отъезде их детей.
Сюжет
Армия

Жительница Старого Оскола обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире. Она сообщила, что ребята-срочники приехали в военкомат сразу, как только их туда вызвали. Однако почти сразу же их увезли, а с родителями попрощаться не дали.

Женщина также отметила, что родителей даже не предупредили о том, что призывники уезжают, они это узнали уже после.

Глава региона ответил, что взял эту ситуацию на контроль.

Добавить нечего. Конечно, так быть не должно. Ситуацию возьмём на контроль. Мы все служили в армии, и торжественные проводы в армию быть должны — это важный момент в жизни любого мальчишки, который призывается. А родственникам, конечно, хочется и слова напутствия сказать и обнять. Будем добиваться, чтобы таких недоразумений больше не было.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Армия#Срочники#Призывники#Родители#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Старый Оскол
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