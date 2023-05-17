Белгородцев увезли в армию, не дав попрощаться с родными

Posted Сегодня, 20:50
Published Сегодня, 20:50
Modified Сегодня, 20:52
Updated Сегодня, 20:52
Жительница Старого Оскола обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире. Она сообщила, что ребята-срочники приехали в военкомат сразу, как только их туда вызвали. Однако почти сразу же их увезли, а с родителями попрощаться не дали.
Женщина также отметила, что родителей даже не предупредили о том, что призывники уезжают, они это узнали уже после.
Глава региона ответил, что взял эту ситуацию на контроль.
Добавить нечего. Конечно, так быть не должно. Ситуацию возьмём на контроль. Мы все служили в армии, и торжественные проводы в армию быть должны — это важный момент в жизни любого мальчишки, который призывается. А родственникам, конечно, хочется и слова напутствия сказать и обнять. Будем добиваться, чтобы таких недоразумений больше не было.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области