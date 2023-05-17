Белгородцев увезли в армию, не дав попрощаться с родными

Жительница Старого Оскола обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире. Она сообщила, что ребята-срочники приехали в военкомат сразу, как только их туда вызвали. Однако почти сразу же их увезли, а с родителями попрощаться не дали.