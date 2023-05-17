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Белгородцам ремонтируют почти новую крышу вместо старых труб

17 мая 2023, 09:43
Фото: 1MI
За почти 60 лет трубы в доме на ул. Вокзальной, 33 проржавели. Жители жалуются на проблемы с водой. Однако вместо труб начали ремонтировать крышу, к которой ни у кого претензий не было, пишет «Белгород — это интересно».

Странная ситуация произошла с жителями дома №33 по улице Вокзальной в Белгороде. В МКД ремонтируют почти новую крышу, на которую никто и не жаловался. И это несмотря на то, что белгородцы просят привести в порядок проржавевшие за практически 60 лет трубы.

По словам белгородцев, УК «Жилищный фонд» провела собрание по капремонту, причём якобы только с тремя собственниками. И они проголосовали за ремонт крыши за 6 млн рублей. Остальные узнали об этом позже и были, мягко говоря, недовольны.

Как рассказали жители дома, крышу ремонтировали в 2009 году, жалоб на протечки нет. С трубами же проблем намного больше. Из-за их изношенности нет воды. Одна из белгородок рассказала, что большинство проголосовали против ремонта кровли, но накануне приехали строители и начали приводить в порядок крышу.

Белгородцы обратились к мэру Валентину Демидову. Градоначальник прислал на место специалистов, но прийти к компромиссу пока не удаётся. Как поделилась горожанка, они заявили, что деньги имеются только на ремонт крыши, а ржавые трубы их не волнуют.

Также женщина рассказала, что представители мэрии всё-таки пообещали посчитать, в какую сумму обойдётся ремонт труб. Если денег хватит, то их приведут в порядок, а вот крышу ремонтировать будут точно.

Видео: «Белгород — это интересно»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валентин Демидов#Город#Мкд#Крыша#Трубы#Новости Белгорода#Видео
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