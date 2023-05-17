Белгородцам ремонтируют почти новую крышу вместо старых труб

За почти 60 лет трубы в доме на ул. Вокзальной, 33 проржавели. Жители жалуются на проблемы с водой. Однако вместо труб начали ремонтировать крышу, к которой ни у кого претензий не было, пишет «Белгород — это интересно».

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