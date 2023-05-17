Белгородцам объяснили, почему учебный год в регионе закончится 31 мая

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Белгородцам объяснили, почему дистанционное обучение в регионе продлили до 31 мая. Соответствующий вопрос родители задали министру образования области Андрею Милёхину.
«Чисто интереса ради: почему этот кошмар под названием дистанционное образование решили продлить до 31 мая? Родители уже не знают, каким богам молиться, чтобы этот „особенный“ учебный год закончился поскорее, а нам вместо долгожданного освобождения от этого ужаса ещё, наоборот, на неделю его продлили», — сетует белгородка.
Отметим, что ранее в соцсетях белгородцы неоднократно спрашивали, почему в других регионах учёбу заканчивают раньше.
Глава белгородского министерства образования пояснил, что обучение до конца весны связано с тем, что осенью для школьников сделали дополнительные каникулы, а пройти образовательную программу в полном объёме необходимо.
«Это возможно, если учебный год завершится 31 мая», — добавил Милёхин.
Исключением в этом случае станут только выпускники и первоклассники. У них учёба завершается 23 мая.