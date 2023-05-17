Белгородцам объяснили, почему учебный год в регионе закончится 31 мая

«Чисто интереса ради: почему этот кошмар под названием дистанционное образование решили продлить до 31 мая? Родители уже не знают, каким богам молиться, чтобы этот „особенный“ учебный год закончился поскорее, а нам вместо долгожданного освобождения от этого ужаса ещё, наоборот, на неделю его продлили», — сетует белгородка.