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Белгородцам объяснили, почему учебный год в регионе закончится 31 мая

17 мая 2023, 14:08
Фото: 1MI
В Белгородской области дистанционное обучение продлили до конца мая. Некоторые родители остались недовольны этим фактом и поинтересовались, почему было принято такое решение. На возмущения ответил министр образования Андрей Милёхин.
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Дистант

Белгородцам объяснили, почему дистанционное обучение в регионе продлили до 31 мая. Соответствующий вопрос родители задали министру образования области Андрею Милёхину.

«Чисто интереса ради: почему этот кошмар под названием дистанционное образование решили продлить до 31 мая? Родители уже не знают, каким богам молиться, чтобы этот „особенный“ учебный год закончился поскорее, а нам вместо долгожданного освобождения от этого ужаса ещё, наоборот, на неделю его продлили», — сетует белгородка.

Отметим, что ранее в соцсетях белгородцы неоднократно спрашивали, почему в других регионах учёбу заканчивают раньше.

Глава белгородского министерства образования пояснил, что обучение до конца весны связано с тем, что осенью для школьников сделали дополнительные каникулы, а пройти образовательную программу в полном объёме необходимо.

«Это возможно, если учебный год завершится 31 мая», — добавил Милёхин.

Исключением в этом случае станут только выпускники и первоклассники. У них учёба завершается 23 мая.

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#Наталья Корявых#Андрей Милёхин#Белгородская область#Образование#Дистант#Дистанционка
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