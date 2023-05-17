Белгородские учёные предложили использовать VR-прогулки для лечения депрессии

Команда медиков, психологов и IT-специалистов выявила, что перемещение в цифровой среде активизирует работу головного мозга: происходит тренировка различных зон и участков, ответственных за настроение, восстанавливаются нейронные связи. Так, по словам учёных, индивидуальная VR-прогулка положительным образом влияет на восстановление ментального состояния пациента и сокращает время лечения.