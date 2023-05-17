Белгородские учёные предложили использовать VR-прогулки для лечения депрессии

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Команда медиков, психологов и IT-специалистов выявила, что перемещение в цифровой среде активизирует работу головного мозга: происходит тренировка различных зон и участков, ответственных за настроение, восстанавливаются нейронные связи. Так, по словам учёных, индивидуальная VR-прогулка положительным образом влияет на восстановление ментального состояния пациента и сокращает время лечения.
Участнику исследования демонстрировалась персонализированная смена кадров: природа, антропогенный рельеф современного города, жилые пространства, офис. При виртуальном перемещении в этих пространствах у человека возникали рефлексы, которые отслеживались по показателям функциональной активности мозга. Значимым фактором является окружающая пациента реальность и стабильность её границ.
Учёные отметили, что в качестве средств визуализации можно применять любые гаджеты виртуальной реальности, например, VR-очки или VR-линзы.
Прямых аналогов разработки на данный момент нет. Проект реализован в рамках программы стратегического развития «Приоритет-2030». На разработку уже получен патент.