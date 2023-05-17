Белгородские теплосети готовят к зиме

Он также пояснил, что дополнительные объёмы замены тепловых сетей будут определены по итогам гидравлических испытаний. В Белгороде к ним приступили уже сегодня — испытания на прочность и плотность проходят сети, подключенные от котельной «Западная». Эта котельная обеспечивает теплом и горячей водой 261 дом и 35 социальных объектов Харгоры Белгорода.