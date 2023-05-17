Белгородские теплосети готовят к зиме

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В рамках подготовки к зиме Квадра выполнит капитальные ремонты трёх водогрейных котлов, одного трансформатора, а также реконструкцию дымовой трубы и газоходов котельной «Центральная» в Валуйках.
Работы пройдут и на теплосетях — в Белгороде по Народному бульвару, а в Губкине по ул. Горького и Свердлова. Всего этим летом планируется переложить 7,4 км ветхих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
«В Белгороде мы продолжим перекладку тепломагистрали №1 по Народному бульвару, подключенную от Белгородской ТЭЦ. За четыре года мы здесь уже смонтировали более 2 км новых трубопроводов, этим летом заменим 228 м изношенных сетей», — рассказал управляющий директор Белгородского филиала Михаил Чефранов.
Он также пояснил, что дополнительные объёмы замены тепловых сетей будут определены по итогам гидравлических испытаний. В Белгороде к ним приступили уже сегодня — испытания на прочность и плотность проходят сети, подключенные от котельной «Западная». Эта котельная обеспечивает теплом и горячей водой 261 дом и 35 социальных объектов Харгоры Белгорода.
Целостность трубы проверяется повышенным давлением в 1,25 раза выше рабочего. Успешной гидравлика считается, если участок трубопровода на протяжении 10 минут выдерживает повышенное давление. Если давление снижается, значит, сеть повреждена, и бригада приступает к ремонту.
Внутридомовые коммуникации такой нагрузки могут не выдержать, поэтому на время опрессовок и ремонтов в соответствии с законодательством подачу горячей воды приостанавливают на 14 дней. Соответственно, у потребителей «Западной» котельной горячая вода будет отсутствовать до 29 мая включительно, подключать воду будут сотрудники УК 30 мая в течение дня.
Такие испытания пройдут все трубопроводы — в Белгороде их 676 км в однотрубном исчислении. Это важный процесс подготовки теплосетей к зиме и самый надежный способ выявления на них скрытых повреждений, поэтому энергетики просят с пониманием отнестись к временному отсутствию горячей воды.
Следующий двухнедельный перерыв в горячем водоснабжении с 13 по 26 июня включительно ждёт жителей центральной части Белгорода и района Левобережья, подключенных от Белгородской ТЭЦ. Котельная «Южная» с присоединённой теплосетью будет выведена в ремонт с 4 по 17 июля включительно, в этот период горячей воды не будет у части жителей Харьковской горы.
Узнать даты летних отключений горячей воды в каждом конкретном доме можно на сайте филиала Квадры.