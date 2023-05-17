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Белгородские предприятия, пострадавшие при обстрелах, могут оформить кредиты

17 мая 2023, 05:16
Фото: 1MI
О ещё одной форме помощи пострадавшим предприятиям рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Директорам и владельцам предприятий позволят оформить кредиты до 3 млн рублей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о ещё одной форме поддержки пострадавших при обстреле предприятий.

Ранее бизнесу предлагали оформить необходимые документы, чтобы им выплатили некоторую сумму на восстановление. Теперь, по словам губернатора, бизнес может также оформить кредиты до 3 млн рублей до трёх лет под 1%.

Такое решение было принято министром экономического развития Максимом Решетниковым по поручению президента России Владимира Путина.

100 миллионов рублей мы получили. Уже несколько десятков предприятий воспользовались данной возможностью. Для того, чтобы получить такой льготный кредит, нужно обратиться в министерство экономического развития правительства области или к Дмитрию Глебовичу Гладкому — моему заместителю.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что минэкономразвития области с 26 апреля принимает документы от руководителей пострадавших при обстреле предприятий, чтобы финансово помочь им с восстановлением. Всего на эти нужды региону выделили 800 млн рублей.

Также предприниматели могут получить отсрочку по налоговым платежам. Такой возможностью уже воспользовались порядка 10 предприятий.

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#Кредит#Предприятия#Пострадавшие при обстреле#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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