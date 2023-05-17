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Белгородские энергетики обеспечили электроснабжение нового завода под Белгородом

17 мая 2023, 09:39
Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» завершили работы по технологическому присоединению нового завода по производству водоэмульсионных красок под Белгородом.

Предприятие оборудовано современной производственной линией, предназначенной для изготовления водоэмульсионных красок высокого качества и широкого ассортимента, а также коммуникациями и объектами инфраструктуры.Общая мощность завода составляет 422 кВт.

Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Для электроснабжения производства специалисты Белгородэнерго построили воздушную линию 10 кВ, установили реклоузер и два разъединителя, обеспечивших автоматическое секционирование участка сети с передачей оперативной информации в Центр управления сетями.

«Белгородэнерго ведет активную работу по подключению новых предприятий к сетям, внося тем самым свой вклад в развитие реального сектора экономики. Напряжение подается сразу по мере готовности заявителя», –прокомментировал заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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#Белгородэнерго#Завод#Энергетики#Подключение#Коммуникации#Город#Белгородская область#Кристина Семенчук
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