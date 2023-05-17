Белгородка пожаловалась на отсутствие обезболивающего для мобилизованного мужа

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В ходе прямого эфира к министру здравоохранения области Андрею Иконникову обратилась Юлия. Она рассказала, что у её мобилизованного мужа заболел зуб и его выдёргивали без обезболивающего.
Чиновник ответил, что военный госпиталь относится к Министерству обороны, а проблем с лекарствами нет.
С коллегами общаемся, у них всё всегда есть. Уточню. Если у них чего-то нет, поможем с препаратами.
Андрей Иконников
Напомним, ранее мобилизованного белгородца возмутило, что власти не помогали его семье. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что ситуацию уже исправили.