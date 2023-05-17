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Белгородка пожаловалась на отсутствие обезболивающего для мобилизованного мужа

17 мая 2023, 07:20
Фото: 1MI
С жалобой женщина обратилась к региональному министру здравоохранения Андрею Иконникову. Чиновник отметил, что военный госпиталь относится к Министерству обороны.

В ходе прямого эфира к министру здравоохранения области Андрею Иконникову обратилась Юлия. Она рассказала, что у её мобилизованного мужа заболел зуб и его выдёргивали без обезболивающего.

Чиновник ответил, что военный госпиталь относится к Министерству обороны, а проблем с лекарствами нет.

С коллегами общаемся, у них всё всегда есть. Уточню. Если у них чего-то нет, поможем с препаратами.
Андрей Иконников

Напомним, ранее мобилизованного белгородца возмутило, что власти не помогали его семье. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что ситуацию уже исправили.

Мобилизованного белгородца возмутило, что власти не помогали его семье
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#Кристина Семенчук#Мобилизованный#Обезболивающее#Военный госпиталь#Минобороны#Общество#Белгородская область#Андрей иконников
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