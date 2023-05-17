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Белгородец лишился стопы из-за мины «лепесток»

17 мая 2023, 09:19
Фото: 1MI
В селе Черемошное Белгородского района мужчина наступил на мину, когда косил траву в овраге. Его госпитализировали в горбольницу №2, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Житель Белгородского района наступил на мину «лепесток» и лишился стопы. Инцидент произошёл в селе Черемошное Белгородского района. Мужчина в этот момент косил траву в овраге.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, бригада скорой помощи доставила потерпевшего в городскую больницу №2. Он находится в противошоковой операционной. Врачи оказывают белгородцу необходимую помощь.

Гладков же ещё раз напомнил жителям региона о минной опасности и призвал людей не ходить в приграничные лесополосы.

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#Наталья Корявых#Стопа#Покос травы#Спецоперация#СВО#Черемошное#Белгородская область#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Происшествия#Мина-лепесток#Мина#Горбольница №2
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