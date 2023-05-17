Белгородец лишился стопы из-за мины «лепесток»

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Житель Белгородского района наступил на мину «лепесток» и лишился стопы. Инцидент произошёл в селе Черемошное Белгородского района. Мужчина в этот момент косил траву в овраге.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, бригада скорой помощи доставила потерпевшего в городскую больницу №2. Он находится в противошоковой операционной. Врачи оказывают белгородцу необходимую помощь.
Гладков же ещё раз напомнил жителям региона о минной опасности и призвал людей не ходить в приграничные лесополосы.