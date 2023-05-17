Белгородец лишился стопы из-за мины, а экс-мэру Старого Оскола продлили арест

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Белгородском районе мужчина наступил на мину «лепесток» и пострадал. Он лишился стопы. Инцидент произошёл 17 мая в селе Черемошное. В это время белгородец косил траву в овраге.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавшего в горбольницу №2 увезла бригада скорой помощи. Мужчина находился в противошоковой операционной. Врачи оказывали ему необходимую медпомощь.
Бывшему главе Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест на три месяца по решению Свердловского райсуда Белгорода. Правоохранительные органы выявили новые эпизоды преступной деятельности. Они связаны со взяточничеством и покровительством коммерческим структурам.
По версии следствия, сумма взяток, полученных Сергиенко, составила 35 млн рублей. Против него возбуждено семь уголовных дел за получение взяток в особо крупном размере.
Обвиняемый в мошенничестве белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев в суде признал свою вину. В совершённом преступлении он раскаялся и попросил прощения. По словам Фуглаева, не было и минуты, чтобы он об этом не жалел.
Подсудимого поддержал защитник. Как отметил адвокат, его подзащитный уже погасил ущерб и искупил свою вину. Суд продолжит рассмотрение уголовного дела в дальнейшем.