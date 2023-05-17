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Белгородец лишился стопы из-за мины, а экс-мэру Старого Оскола продлили арест

17 мая 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Житель Белгородского района наступил на мину «лепесток» и пострадал, Александру Сергиенко продлили арест на три месяца, а обвиняемый в мошенничестве Сергей Фуглаев признал свою вину и попросил прощения.

Пострадавший из-за «лепестка» белгородец

В Белгородском районе мужчина наступил на мину «лепесток» и пострадал. Он лишился стопы. Инцидент произошёл 17 мая в селе Черемошное. В это время белгородец косил траву в овраге.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавшего в горбольницу №2 увезла бригада скорой помощи. Мужчина находился в противошоковой операционной. Врачи оказывали ему необходимую медпомощь.

Белгородец лишился стопы из-за мины «лепесток»
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Арест экс-мэра

Бывшему главе Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест на три месяца по решению Свердловского райсуда Белгорода. Правоохранительные органы выявили новые эпизоды преступной деятельности. Они связаны со взяточничеством и покровительством коммерческим структурам.

По версии следствия, сумма взяток, полученных Сергиенко, составила 35 млн рублей. Против него возбуждено семь уголовных дел за получение взяток в особо крупном размере.

Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест на три месяца
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Признание вины и раскаяние

Обвиняемый в мошенничестве белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев в суде признал свою вину. В совершённом преступлении он раскаялся и попросил прощения. По словам Фуглаева, не было и минуты, чтобы он об этом не жалел.

Подсудимого поддержал защитник. Как отметил адвокат, его подзащитный уже погасил ущерб и искупил свою вину. Суд продолжит рассмотрение уголовного дела в дальнейшем.

Обвиняемый в мошенничестве белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев признал свою вину
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