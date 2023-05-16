Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Заведующего кафедрой вуза в Курске подозревают в мошенничестве. Сотрудника ЮЗГУ 15 мая вывели в наручниках из здания. О каких именно факультете и кафедре идёт речь, не сообщается.
Информацию изданию подтвердили в СУ СК РФ по Курской области. По данным следствия, уголовное дело в отношении сотрудника Юго-Западного госуниверситета возбудили 14 мая.
15 мая фигуранта задержали по подозрению в мошенничество. Также указано, что его подозревают в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Подозреваемый находится в СИЗО.