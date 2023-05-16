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Заведующего кафедрой вуза в Курске подозревают в мошенничестве

16 мая 2023, 09:46
Фото: vk.com/swsu_kursk
Завкафедры вывели в наручниках из здания ЮЗГУ. О каком именно факультете университета идёт речь, не уточняется. Подробности сообщили «Курские известия».

Заведующего кафедрой вуза в Курске подозревают в мошенничестве. Сотрудника ЮЗГУ 15 мая вывели в наручниках из здания. О каких именно факультете и кафедре идёт речь, не сообщается.

Информацию изданию подтвердили в СУ СК РФ по Курской области. По данным следствия, уголовное дело в отношении сотрудника Юго-Западного госуниверситета возбудили 14 мая.

15 мая фигуранта задержали по подозрению в мошенничество. Также указано, что его подозревают в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Подозреваемый находится в СИЗО.

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#Наталья Корявых#Курская область#Уголовное дело#ЮЗГУ#СУ СК#Мошенничество#Происшествия#Черноземье
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