ВСУ с утра начали обстрел Белгородской области

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Старый Хутор в Валуйском горокруге попал под обстрел ВСУ 16 мая. Оповещения об опасности белгородцы получили утром от МЧС. Есть ли пострадавшие и разрушения, пока неизвестно.
Село было под огнём и накануне вечером. По данным некоторых источников, Старый Хутор обстреляли, предположительно, фосфорными боеприпасами. Обошлось без пострадавших.
15 мая ВСУ обстреляли как минимум шесть населённых пунктов в Белгородской области. Под огнём были Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Шебекино, Муром, Терезовка и Безлюдовка в Шебекинском горокруге, Старый Хутор в Валуйском горокруге.
В ходе массированного обстрела Шебекинского горокруга пострадали ЛЭП в двух сёлах, повреждения получила база отдыха.