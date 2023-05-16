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ВСУ с утра начали обстрел Белгородской области

16 мая 2023, 06:44
Фото: Bel.ru

Старый Хутор в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Село в Валуйском горокруге было под огнём и накануне. О последствиях происшествия пока ничего не известно.
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Обстрел

Старый Хутор в Валуйском горокруге попал под обстрел ВСУ 16 мая. Оповещения об опасности белгородцы получили утром от МЧС. Есть ли пострадавшие и разрушения, пока неизвестно.

Село было под огнём и накануне вечером. По данным некоторых источников, Старый Хутор обстреляли, предположительно, фосфорными боеприпасами. Обошлось без пострадавших.

15 мая ВСУ обстреляли как минимум шесть населённых пунктов в Белгородской области. Под огнём были Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Шебекино, Муром, Терезовка и Безлюдовка в Шебекинском горокруге, Старый Хутор в Валуйском горокруге.

В ходе массированного обстрела Шебекинского горокруга пострадали ЛЭП в двух сёлах, повреждения получила база отдыха.

 

База отдыха получила повреждения после обстрела Белгородской области
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Старый Хутор
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