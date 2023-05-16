ВСУ с утра начали обстрел Белгородской области

15 мая ВСУ обстреляли как минимум шесть населённых пунктов в Белгородской области. Под огнём были Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Шебекино, Муром, Терезовка и Безлюдовка в Шебекинском горокруге, Старый Хутор в Валуйском горокруге.