ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
16 мая под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. О происшествии стало известно из рассылки МЧС. Официальных комментариев по ситуации не было.
С утра вторника это как минимум второй обстрел региона. Помимо Новой Таволжанки, под огнём был Старый Хутор в Валуйском горокруге. Накануне его тоже обстреляли — по информации некоторых источников, фосфорными боеприпасами.
Накануне ВСУ открыли огонь по приграничным Грайворонскому, Валуйскому, Шебекинскому горокругам. Последний попал под массированный обстрел, в результате которого повреждения получили ЛЭП и база отдыха.