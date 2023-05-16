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ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

16 мая 2023, 07:37
Фото: Bel.ru
Это уже как минимум второй обстрел с утра 16 мая. Ранее под огнём, помимо Шебекинского, был Валуйский горокруг.
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Обстрел

16 мая под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. О происшествии стало известно из рассылки МЧС. Официальных комментариев по ситуации не было.

С утра вторника это как минимум второй обстрел региона. Помимо Новой Таволжанки, под огнём был Старый Хутор в Валуйском горокруге. Накануне его тоже обстреляли — по информации некоторых источников, фосфорными боеприпасами.

Накануне ВСУ открыли огонь по приграничным Грайворонскому, Валуйскому, Шебекинскому горокругам. Последний попал под массированный обстрел, в результате которого повреждения получили ЛЭП и база отдыха. 

ВСУ с утра начали обстрел Белгородской области
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Инна Рогова
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