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ВСУ обстреляли Белгородский район

16 мая 2023, 13:14
Фото: Bel.ru
Под обстрел попала Щетиновка. Это третий населённый пункт с утра, по которому открыли огонь.
Сюжет
Обстрел

16 мая под обстрел ВСУ попала Щетиновка в Белгородском районе. О происшествии сообщает МЧС.

Это как минимум третий обстрел региона за сутки. Ранее под огнём были Старый Хутор в Валуйском горокруге и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.

Старый Хутор попал под обстрел и накануне. По информации некоторых источников, ВСУ атаковали село фосфорными боеприпасами. Обошлось без пострадавших.

Помимо Старого Хутора, ВСУ накануне обстреляли населённые пункты в Грайворонском и Шебекинском горокругах. Известно о повреждениях ЛЭП и базы отдыха. 

База отдыха получила повреждения после обстрела Белгородской области
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Щетиновка#Инна Рогова
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