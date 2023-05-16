ВСУ обстреляли Белгородский район

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
16 мая под обстрел ВСУ попала Щетиновка в Белгородском районе. О происшествии сообщает МЧС.
Это как минимум третий обстрел региона за сутки. Ранее под огнём были Старый Хутор в Валуйском горокруге и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.
Старый Хутор попал под обстрел и накануне. По информации некоторых источников, ВСУ атаковали село фосфорными боеприпасами. Обошлось без пострадавших.
Помимо Старого Хутора, ВСУ накануне обстреляли населённые пункты в Грайворонском и Шебекинском горокругах. Известно о повреждениях ЛЭП и базы отдыха.