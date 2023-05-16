Владельца ресторана в Белгороде наказали за шум после жалобы горожанки

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Белгородка пожаловалась на заведение «Бутыль» на улице Николая Островского. Жалобу на странице губернатора женщина оставила 14 мая. По её словам, всю ночь был «невыносимый шум».
«Музыка орала до четырёх утра, пьяные гости орали громче музыки под окнами. Не раз уже писала и просила разобраться вышестоящие органы, но всё без результата. Нет сил это терпеть. На них нет ни какой управы. Жители домов страдают», — пояснила горожанка.
Вскоре женщине ответили представители городской администрации. По их информации, с руководителем и сотрудниками бара провели беседу профилактического характера.
Обратили внимание на проблему и правоохранительные органы. В областном УМВД сообщили, что сотрудники полиции провели проверку. На управляющего составили протокол об административных правонарушениях. Наказание по статье — от 8 до 10 тыс. рублей штрафа.