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Владельца ресторана в Белгороде наказали за шум после жалобы горожанки

16 мая 2023, 09:24
Фото: 1MI
Женщина в комментариях на странице губернатора пожаловалась на шум со стороны заведения на улице Николая Островского. На сообщение белгородки обратили внимание правоохранительные органы. Подробности рассказали в региональном УМВД.

Белгородка пожаловалась на заведение «Бутыль» на улице Николая Островского. Жалобу на странице губернатора женщина оставила 14 мая. По её словам, всю ночь был «невыносимый шум».

«Музыка орала до четырёх утра, пьяные гости орали громче музыки под окнами. Не раз уже писала и просила разобраться вышестоящие органы, но всё без результата. Нет сил это терпеть. На них нет ни какой управы. Жители домов страдают», — пояснила горожанка.

Вскоре женщине ответили представители городской администрации. По их информации, с руководителем и сотрудниками бара провели беседу профилактического характера.

Обратили внимание на проблему и правоохранительные органы. В областном УМВД сообщили, что сотрудники полиции провели проверку. На управляющего составили протокол об административных правонарушениях. Наказание по статье — от 8 до 10 тыс. рублей штрафа.

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