Владельца ресторана в Белгороде наказали за шум после жалобы горожанки

«Музыка орала до четырёх утра, пьяные гости орали громче музыки под окнами. Не раз уже писала и просила разобраться вышестоящие органы, но всё без результата. Нет сил это терпеть. На них нет ни какой управы. Жители домов страдают», — пояснила горожанка.