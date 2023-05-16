В центре Белгорода заметили гадюк

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову обратился местный житель Никита, который заметил в парке Победы, недалеко от Мастерславля, гадюк.
«В парке Победы, где набережная бывшего зоопарка, очень много гадюк, где огорожен пруд. Прошу принять меры, а то змеи могут укусить ребёнка», — написал Никита.
Губернатор удивился такому обращению. Он признался, что в первый раз сталкивается с таким вопросом. Но белгородцев обезопасят от змей.
Конечно, возьмём на контроль. Дал поручение главе Белгорода, чтобы обратил на это внимание. Вопрос безопасности детей не может подлежать обсуждению — примем меры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее белгородцев предупреждали о чёрных гадюках в Сосновке. Их яд опасен для человека, нужно быть аккуратными.