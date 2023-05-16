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В центре Белгорода заметили гадюк

16 мая 2023, 16:50
Фото: PxHere
Местный житель попросил принять меры, чтобы обезопасить посетителей парка Победы. Губернатор уже дал поручение главе областного центра.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову обратился местный житель Никита, который заметил в парке Победы, недалеко от Мастерславля, гадюк.

«В парке Победы, где набережная бывшего зоопарка, очень много гадюк, где огорожен пруд. Прошу принять меры, а то змеи могут укусить ребёнка», — написал Никита.

Губернатор удивился такому обращению. Он признался, что в первый раз сталкивается с таким вопросом. Но белгородцев обезопасят от змей.

Конечно, возьмём на контроль. Дал поручение главе Белгорода, чтобы обратил на это внимание. Вопрос безопасности детей не может подлежать обсуждению — примем меры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее белгородцев предупреждали о чёрных гадюках в Сосновке. Их яд опасен для человека, нужно быть аккуратными.

Белгородцев предупредили о чёрных гадюках в Сосновке
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#Артем Черненко#Белгород#Вячеслав Гладков#Город#Новости Белгорода#Гадюки#Змеи#Парк#Парк Победы
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