В Сети появилось видео встречи вернувшегося с СВО белгородского бойца с дочерью

Повестку Козлову вручили 22 сентября прошлого года. В зоне СВО он получил ранение в ногу. Ему за боевые заслуги присвоили звание младшего сержанта. 20 ноября он вновь вернулся на спецоперацию. 2 января 2023 года староосколец участвовал в наступлении в районе Макеевки.