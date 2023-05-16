В Сети появилось видео встречи вернувшегося с СВО белгородского бойца с дочерью

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Мобилизованный помощник депутата облдумы Игоря Барщука вернулся из зоны СВО. Максим Козлов встретился с дочерью в школе после восьми месяцев разлуки. В это время мужчина сидел в инвалидной коляске.
До призыва староосколец работал помощником белгородского депутата. В апрельском номере районной газеты «Зори» писали, что мужчина получил серьёзные ранения. Ему в руки и ноги угодило четыре пули, а также осколок снаряда прямо в сердце.
Повестку Козлову вручили 22 сентября прошлого года. В зоне СВО он получил ранение в ногу. Ему за боевые заслуги присвоили звание младшего сержанта. 20 ноября он вновь вернулся на спецоперацию. 2 января 2023 года староосколец участвовал в наступлении в районе Макеевки.