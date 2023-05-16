В Петербурге и еще 8 российских регионах при поддержке РЭО пройдет экозабег

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Мероприятие состоится в рамках Х Невского международного экологического конгресса (НМЭК-2023), пишет newia.ru.
В рамках конгресса при поддержке РЭО пройдет несколько мероприятий, цель которых – популяризировать экологический образ жизни. Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, забег будет проводиться в субъектах всех федеральных округов Российской Федерации. Ожидается, что в этом году участниками экозабега в Санкт-Петербурге станут около 1000 человек.
В Санкт-Петербурге пройдет основной забег. Его участники соберутся на площади Растрелли 27 мая. Старт состоится в 8 часов утра. Маршрут марафона: площадь Растрелли — улица Смольного — Смольная набережная — площадь Растрелли. Завершится забег в 13:30. Для маленьких участников организаторы подготовили дистанцию в 400 метров. Для взрослых предусмотрены пяти- и десятикилометровая дистанции. Для всех бегунов подготовлен стартовый набор. После забега они получат медали и сертификаты участников.
PR-директор департамента коммуникаций ППК «РЭО» Дмитрий Бойко сообщил, что, помимо Петербурга, в акции будут участвовать еще восемь регионов. Среди них – Республика Дагестан, Забайкалье, Вологодская и Оренбургская области. Также марафон состоится в Кемеровской, Свердловской, Иркутской и Липецкой областях. По словам Бойко, с этими регионами организуют телемосты.
«Каждый участник внесёт свой вклад в сохранение природы. По итогам марафона будут высажены деревья совместно с добровольцами движения «Волонтеры леса», — сказал Дмитрий Бойко.
Экопроект «Выбираю чистый воздух» и петербургское беговое сообщество PushkinRun выступают в качестве партнеров марафона. Чтобы принять участие в забеге, необходимо пройти регистрацию по ссылке.
В число экологических мероприятий РЭО, которые состоятся в рамках НМЭК в этом году, войдут показ документального кино на экологическую тематику, выставка современного искусства, показ модных вещей из вторсырья. Также участники конгресса смогут посетить мастерскую переработки и наглядно ознакомиться с процессом превращения вторичного сырья в новую продукцию.
В этом году Невский международный экологический конгресс будет проходить 25 и 26 мая.