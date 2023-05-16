В Петербурге и еще 8 российских регионах при поддержке РЭО пройдет экозабег

В рамках конгресса при поддержке РЭО пройдет несколько мероприятий, цель которых – популяризировать экологический образ жизни. Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, забег будет проводиться в субъектах всех федеральных округов Российской Федерации. Ожидается, что в этом году участниками экозабега в Санкт-Петербурге станут около 1000 человек.