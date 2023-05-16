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В мэрии Белгорода признали бесполезность иска к «Геопарку» из-за аттракционов в парке

16 мая 2023, 07:10
Фото: 1MI
В суд обратилось управление Белгорблагоустройство. Организация потребовала от компании «Геопарк» освободить земельный участок в Центральном парке Белгорода. Однако затем от иска отказалась. В мэрии областного центра объяснили Бел.Ру данное решение.
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Суд

В Арбитражный суд Белгородской области обратилось управление Белгорблагоустройство. Ответчиками выступили компании «Геопарк» и «Техносила». Организация попросила суд обязать освободить земельный участок в Центральном парке и демонтировать размещённые сооружения аттракционов. Также истец потребовал привести земельный участок в пригодное состояние для его дальнейшей эксплуатации. Ситуацию Бел.Ру прокомментировал учредитель «Геопарка» Александр Каракулов.

В итоге Белгорблагоустройство от своих требований отказалось. Журналисты Бе.Ру узнали у городских властей причины. Из официального ответа мэрии Белгорода следует, что решение об отказе от обжалования принято исходя из конкретных обстоятельств дела и судебных споров, рассматриваемых судами.

А предъявление иска об освобождении территории парка к бывшему арендатору компании «Геопарк» не планируется, поскольку вступивший в силу судебный акт установил факт отсутствия на территории парка принадлежащего фирме имущества.

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#Аттракционы#Суд#Геопарк#Мэрия белгорода#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук
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