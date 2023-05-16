В мэрии Белгорода признали бесполезность иска к «Геопарку» из-за аттракционов в парке

В итоге Белгорблагоустройство от своих требований отказалось. Журналисты Бе.Ру узнали у городских властей причины. Из официального ответа мэрии Белгорода следует, что решение об отказе от обжалования принято исходя из конкретных обстоятельств дела и судебных споров, рассматриваемых судами.