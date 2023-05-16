В Белгородской области завершают посев подсолнечника и сахарной свёклы

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Посевная в Белгородской области продолжается. Посев подсолнечника и сахарной свёклы в регионе практически завершился.
Далее аграрии приступают к сое. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, для Белгородской области это стратегическая культура. В планах — засеять 300 тыс. гектаров. В первую очередь соя пойдёт на корм животным, выращиванием которых занимаются белгородские сельскохозяйственные предприятия.
«Будем надеяться, что наши аграрии справятся со всеми вызовами, которые сейчас возникают в процессе работы. А мы будем стараться им помогать там, где есть хотя бы малейшая возможность», — отметил глава региона.
Как уточнили в областном правительстве, большая часть используемых аграриями семян сои — это сорт «Белгородская-7». Его вывели учёные Белгородского аграрного университета. Сообщается, что указанный сорт показал себя с лучшей стороны в сложных климатических условиях.
По данным минсельхоза региона, по состоянию на 15 мая в планах — засеять техническими культурами 542 485 га. Посадка свёклы завершена на 93% — 55 299 га, подсолнечник — на 70%, или 124 542 га.
Напомним, белгородским аграриям направили 230 млн рублей финансовой помощи. Эти средства должны получить 126 сельхозпроизводителей.