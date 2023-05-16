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В Белгородской области завершают посев подсолнечника и сахарной свёклы

16 мая 2023, 07:05
Фото: 1MI
Аграрии приступают к посеву сои. Засеять планируется 300 тыс. гектаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Посевная в Белгородской области продолжается. Посев подсолнечника и сахарной свёклы в регионе практически завершился.

Далее аграрии приступают к сое. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, для Белгородской области это стратегическая культура. В планах — засеять 300 тыс. гектаров. В первую очередь соя пойдёт на корм животным, выращиванием которых занимаются белгородские сельскохозяйственные предприятия.

«Будем надеяться, что наши аграрии справятся со всеми вызовами, которые сейчас возникают в процессе работы. А мы будем стараться им помогать там, где есть хотя бы малейшая возможность», — отметил глава региона.

Как уточнили в областном правительстве, большая часть используемых аграриями семян сои — это сорт «Белгородская-7». Его вывели учёные Белгородского аграрного университета. Сообщается, что указанный сорт показал себя с лучшей стороны в сложных климатических условиях.

По данным минсельхоза региона, по состоянию на 15 мая в планах — засеять техническими культурами 542 485 га. Посадка свёклы завершена на 93% — 55 299 га, подсолнечник — на 70%, или 124 542 га.

Напомним, белгородским аграриям направили 230 млн рублей финансовой помощи. Эти средства должны получить 126 сельхозпроизводителей.

Белгородским аграриям направили 230 млн рублей финансовой помощи
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Сельское хозяйство#Аграрии#Посевная#Соя#Сахарная свёкла#Подсолнечник
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