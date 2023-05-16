В Белгородской области насчитали 17 тысяч многодетных семьей

В Белгородской области насчитывается 17 тыс. многодетных семей. В 2022 году их число выросло на 1,2 тыс. С начала 2023 года третий ребёнок родился в 49 семьях, в таком же количестве семей — четвёртый. Ещё в трёх семьях появился на свет пятый малыш.