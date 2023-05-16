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В Белгородской области насчитали 17 тысяч многодетных семьей

16 мая 2023, 14:12
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК

Гладков вручил многодетным белгородкам почётный знак «Материнская слава»

В 2022 году многодетных семей в регионе стало на 1,2 тыс. больше. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Накануне глава региона вручил почётные знаки «Материнская слава». Церемонию провели в честь Международного дня семьи.

В Белгородской области насчитывается 17 тыс. многодетных семей. В 2022 году их число выросло на 1,2 тыс. С начала 2023 года третий ребёнок родился в 49 семьях, в таком же количестве семей — четвёртый. Ещё в трёх семьях появился на свет пятый малыш.

Многодетным матерям региона вручают почётную награду «Материнская слава». Награды трёх степеней вручили 148 белгородкам. Их признали лучшими мамами, чьи дети достигли и продолжают достигать различных вершин: в учёбе, спорте или творчестве.

Глава региона Вячеслав Гладков на церемонии вручения познакомился с 20 жительницами региона, воспитывающими пятерых и шестерых детей. Им вручали «Материнскую славу» первой степени. Чиновник отметил, что власти помогают семьям в различных сферах жизни.

«Как бы ни было трудно, мы продолжаем строить бесплатное жильё для многодетных семей региона и семей с детьми-инвалидами. Мы обновляем и строим новые спортивные и культурные объекты, образовательные и медучреждения. Надеюсь, что во всех муниципалитетах эти работы будут продолжены», — добавил Гладков.

Также губернатор отметил, что главное, чтобы дети были счастливыми и здоровыми. Семьи он поздравил с получением наград.

Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
Почётный знак «Материнская слава» получат 148 многодетных белгородок
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