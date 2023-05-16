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В белгородском зоопарке родились лисята

16 мая 2023, 08:59
Фото: 1MI
У молодой лисицы Сони родилось три детёныша — две самки и самец. Они чувствуют себя хорошо и быстро растут, рассказали в группе зоопарка в соцсети.

В белгородском зоопарке — очередное пополнение. Трёх лисят родила молодая лисица Соня. 

Первый лисёнок, самочка, повредила лапку во время рождения, поэтому вскармливание сотрудники зоопарка взяли на себя. Позже молодая мама отказалась согревать родившихся малышей. Для них оборудовали место со специальной греющей лампой.

На свет лисята появились 5 апреля. Они чувствуют себя хорошо и быстро растут, особенно Сабрина, которую весьма щедро выкармливали сотрудники зоопарка. Малыши уже едят мясо, но на камеру делать этого не стали.

Отправятся ли малыши в общий вольер или уедут в другие зоопарки, пока неясно. Этот вопрос ещё решается. Запросы из других зоопарков есть, однако белгородский хотел бы пополнить свою экспозицию.

Через месяц лисятам сделают прививки. Полностью вакцинация завершится через два месяца. До того момента посмотреть на родившихся малышей не выйдет.

Видео: скриншот из видео белгородского зоопарка
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Животные#Лисята#Лисы#Белгородский зоопарк#Новости Белгорода#Видео
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