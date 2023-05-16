В белгородский Центр военно-спортивной подготовки будут набирать девушек

Posted Сегодня, 20:22
Published Сегодня, 20:22
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Девятиклассница Мария написала Вячеславу Гладкову с вопросом — что за «дискриминация полов» в Белгородской области? Так пылко девушка отреагировала на открытие военно-патриотического центра. Белгородку не устроило, что подобные учреждения «только для мальчиков». Она тоже захотела пройти курс подготовки, чтобы в будущем продвигаться в этой деятельности.
Губернатор успокоил школьницу, что набирать будут всех — и девушек, и парней.
Пока что занимаются первые 300 курсантов. Дайте нам, пожалуйста, время для того, чтобы мы смогли выстроить эту работу. Девчонок по желанию тоже будем брать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, 11 мая в Белгородской области открыли Центр военно-спортивной подготовки молодёжи. Первыми участниками программы стали ученики десятых классов. В ЦФО такой проект стал первым. О том, как попасть в Центр подготовки, написали в отдельном материале.