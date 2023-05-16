В белгородский Центр военно-спортивной подготовки будут набирать девушек

Девятиклассница Мария написала Вячеславу Гладкову с вопросом — что за «дискриминация полов» в Белгородской области? Так пылко девушка отреагировала на открытие военно-патриотического центра. Белгородку не устроило, что подобные учреждения «только для мальчиков». Она тоже захотела пройти курс подготовки, чтобы в будущем продвигаться в этой деятельности.