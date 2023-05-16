Центральный блокирующий «Белогорья» покидает клуб

Напомним, «Белогорье» закончило сезон на победной ноте, победив «Динамо-ЛО» в решающем матче серии за пятое место волейбольной суперлиги. С учётом того, что белгородские волейболисты уже давно не играют в Белгороде из-за запрета по причине СВО, этот результат можно считать успехом.