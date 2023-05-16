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Центральный блокирующий «Белогорья» покидает клуб

16 мая 2023, 10:36
Фото: сайт ВК "Белогорье"
Игорь Филиппов переходит в другую российскую команду, сообщили на сайте «Белогорья».

Игорь Филиппов переехал в Белгород из Санкт-Петербурга, где два сезона провёл в местном «Зените». Начинал карьеру он в Ярославле, поиграл в московском «Динамо» и уфимском «Урале».

За «львов» центральный блокирующий провёл за два сезона 45 матчей в чемпионате России, помогал команда на спартакиаде, Мемориале Платонова и в кубке России.

В клубе назвали Филиппова одним из лучших игроков страны в своём амплуа и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, «Белогорье» закончило сезон на победной ноте, победив «Динамо-ЛО» в решающем матче серии за пятое место волейбольной суперлиги. С учётом того, что белгородские волейболисты уже давно не играют в Белгороде из-за запрета по причине СВО, этот результат можно считать успехом.

«Белогорье» стало пятой командой страны
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#Евгений Грицков#Вк белогорье#Волейбол#Переходы игроков#Суперлига#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Игорь Филиппов
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