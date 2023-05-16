Центральный блокирующий «Белогорья» покидает клуб

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Игорь Филиппов переехал в Белгород из Санкт-Петербурга, где два сезона провёл в местном «Зените». Начинал карьеру он в Ярославле, поиграл в московском «Динамо» и уфимском «Урале».
За «львов» центральный блокирующий провёл за два сезона 45 матчей в чемпионате России, помогал команда на спартакиаде, Мемориале Платонова и в кубке России.
В клубе назвали Филиппова одним из лучших игроков страны в своём амплуа и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Напомним, «Белогорье» закончило сезон на победной ноте, победив «Динамо-ЛО» в решающем матче серии за пятое место волейбольной суперлиги. С учётом того, что белгородские волейболисты уже давно не играют в Белгороде из-за запрета по причине СВО, этот результат можно считать успехом.