Старый-добрый «ВКонтакте» не отстаёт от трендов и предлагает свою площадку для знакомств. Знакомиться с помощью этой соцсети можно было и раньше: открываешь список предлагаемых друзей, находишь понравившихся девушек и пишешь им что-то вроде «Привет, это не ты сейчас в дверной звонок мне позвонила и убежала?» Дальше — как пойдёт. Но теперь модные «свайпы» появились и здесь. Что ж, дерзайте!