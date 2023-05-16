Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Если опустить философию и не вступать в пространные рассуждения на тему «обесценили ли соцсети общение или нет?», то ответ прост: приложения для знакомства нужны в первую очередь для знакомства. Самое популярное из них — Tinder, разработанное американской компанией добрые десять лет назад.
Принцип «Тиндера» прост: создаётся анкета, заполняется разного рода шутками-прибаутками, информацией о своих увлечениях (навроде погулять и покушать), данными о росте, возрасте, а также, конечно, фотографиями. Далее всё это тасуется и выставляется на обозрение общественности, состоящей, в массе своей, из особей противоположного пола. Захотел пообщаться с человеком — «свайпнул» его влево, не захотел — «вправо».
Если желания совпали — начинается процесс бурного или не очень общения. Чаще всего «Тиндер» нужен для того, чтобы затем перейти с него в другие соцсети, типа Telegram, — само приложение для переписки не самое удобное. С задачей своей оно справляется с переменным успехом: не всегда «мэтч» в «Тиндере» означает успешное свидание, зачастую всё ограничивается «привет-пока».
Были разного рода платные подписки. Хочешь знать, кто тебя лайкнул, — плати деньги. Хочешь «лайкать» всех до потери пульса — плати деньги. В противном случае — довольствуйся общением с тем, кто лайкнул тебя в ответ. Впрочем, после начала спецоперации платные функции всё равно были для нас отключены.
Таков жестокий мир онлайн-знакомств. Но «потерпеть» россиянам осталось недолго: к 30 июня «Тиндер» собирается покинуть наш рынок. Предлагаем выяснить, велика ли эта потеря.
Отечественное приложение, прочитав название которого хочется пропеть знаменитые строчки группы «Ленинград», на данный момент является, наверное, главным заменителем «Тиндера». Дело в том, что конкуренты последнего - Badoo, Bumble и Fruitz покинули российский рынок уже давно, в марте 2022 года. С тех пор в «Мамбу» стали стекаться бывшие пользователи ушедшей троицы, что только обрадовало отечественных разработчиков, ведь приложение стало лидером сегмента онлайн-дейтинга в России.
Стоит отметить, что здравствует «Мамба» уже давно — с 2003 года. Так что теперь старший русский брат «Тиндера» готовится открыть свои объятия для одиноких и отвергнутых американскими разработчиками пользователей.
На данный момент «Мамбой» пользуются 32 млн человек. Отбор анкет происходит при этом по аналогии с «Тиндером»: свайп вправо — «понравился», свайп влево — «не понравился». Из минусов — обилие рекламы.
Приложение от русских разработчиков с нерусским названием «Пьюр» («Чистота» с английского) сильно отличается от той же «Мамбы» и «Тиндера». Главная особенность «чистюли» в том, что пользуются им для быстрого поиска партнёров для секса. Создатели приложения гарантируют анонимность: чат нельзя скопировать или сфотографировать, при видеообщении есть возможность натянуть цифровую маску, а переписка удалится через 24 часа — если, конечно, обе стороны не захотят её продлить.
Из минусов — платная подписка для мужчин (смиритесь) и возможность нарваться на мошенника, который, выудив под женской личиной ваши фотографии, пообещает разослать их всем вашим знакомым. Впрочем, по словам пользователей, на жалобы и фейки модераторы «Пьюра» реагируют весьма оперативно.
Старый-добрый «ВКонтакте» не отстаёт от трендов и предлагает свою площадку для знакомств. Знакомиться с помощью этой соцсети можно было и раньше: открываешь список предлагаемых друзей, находишь понравившихся девушек и пишешь им что-то вроде «Привет, это не ты сейчас в дверной звонок мне позвонила и убежала?» Дальше — как пойдёт. Но теперь модные «свайпы» появились и здесь. Что ж, дерзайте!
Кроме того, во «ВКонтакте» и Telegram есть популярный бот для знакомств «Леонардо дай Винчик». А пока вы радуетесь, что его создатели не обыграли по аналогии фамилии композиторов Пуччини и Паганини, рассказываем принцип его работы: анкету с фотографией и возрастом робот рассылает вашим сверстниками, а те уже оценивают, лайк вы или так себе.
Из минусов — обилие фейков, школьников и откровенно странных людей.
Да, знакомства вживую ещё существуют. И как показывает практика, работают они куда надёжнее знакомств виртуальных: здесь не спрячешь за фильтрами лишний вес, прыщи, привычку ковыряться в носу и прочие некритичные, но для многих существенные недостатки. Но если вас оценят в жизни — берегитесь, ведь отступать будет некуда.
Гуляйте, ходите в гости, кинотеатры, бары и другие культурные места — высок шанс, что где-то вас ждёт если не вторая половинка, то хотя бы четвертинка. Тем более, что летом в Белгороде всегда проводят фестивали, гуляния — глядишь, и «свайпнуть» кого-нибудь получится.