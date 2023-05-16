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Posted Сегодня, 18:37

Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

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Стало известно, смогут ли жители приграничья уехать в ПВР из Белгородской области

16 мая 2023, 18:37
Фото: Bel.ru
Об этом рассказал белгородский губернатор во время прямого эфира. Местным жителям тревожно оставаться в своих домах.
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СВО

К Вячеславу Гладкову обратилась пенсионерка Галина, которую тревожит «напряжённая» обстановка в регионе. Женщина спросила, организуют ли сейчас выезд желающих граждан за пределы Белгородской области в ПВР, как раньше.

Ответ губернатора наверняка расстроил белородку. Пока что такие мероприятия не проводят — летом всё забито, к тому же, помимо нас, есть ещё Донецкая область, Луганская, Херсонская и Запорожье.

Сразу все вопросы решить невозможно. Если вы переживаете, мы можем вас временно поселить, например, в наших ПВР в Старом Осколе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Для того, чтобы временно разместиться в Старом Осколе, необходимо написать главе муниципалитета, в котором вы проживаете.

Вячеслав Гладков предложил шебекинцам выехать в ПВР Старого Оскола
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#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстановка#Общество#СВО#Пункты ПВР
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