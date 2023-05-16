Стало известно, смогут ли жители приграничья уехать в ПВР из Белгородской области

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
К Вячеславу Гладкову обратилась пенсионерка Галина, которую тревожит «напряжённая» обстановка в регионе. Женщина спросила, организуют ли сейчас выезд желающих граждан за пределы Белгородской области в ПВР, как раньше.
Ответ губернатора наверняка расстроил белородку. Пока что такие мероприятия не проводят — летом всё забито, к тому же, помимо нас, есть ещё Донецкая область, Луганская, Херсонская и Запорожье.
Сразу все вопросы решить невозможно. Если вы переживаете, мы можем вас временно поселить, например, в наших ПВР в Старом Осколе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Для того, чтобы временно разместиться в Старом Осколе, необходимо написать главе муниципалитета, в котором вы проживаете.