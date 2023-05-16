Синоптики готовят белгородцев к ещё большему потеплению

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
17 мая в Белгородской области ожидается переменная облачность. Дождей в прогнозе синоптиков на завтра нет. Ветер переменных направлений ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/с, днём — юго-восточный 7-12 м/с.
В тёмное время суток в регионе ожидается от +6 до +11 ˚С. Днём же воздух прогреется в отдельных районах до +27 ˚С.
Тепло завтра будет и в Белгороде. Ночью ожидается +8…+10 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +24…+26 ˚С.
Тёплая погода сохранится в Белгороде до конца недели. По информации сервиса «Яндекс. Погода», днём температура составит +22…+25 ˚С, а осадков не ожидается.