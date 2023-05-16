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«Салют Белгород» одержал вторую крупную победу подряд

16 мая 2023, 10:23
Фото: 1MI
Белгородские футболисты забили три безответных мяча в ворота московского «Сахалинца».
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Футбол

15 мая в Белгороде «Салют» принимал аутсайдера группы и добился уверенной победы. Чтобы превратить игровое преимущество в голы, хозяевам потребовалось полчаса: на 30-й минуте Александр Канищев удачно принял мяч в штрафной, развернулся и переиграл вратаря соперника.

После перерыва Виктор Сергеев мастерски отправил головой мяч в верхний угол ворот «Сахалинца», а за десять минут до финального свистка вышедший на замену Евгений Дегтярёв оформил окончательный счёт — 3:0.

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#Евгений Грицков#Футбол#Чемпионат России#ФК «Салют Белгород»#Сахалинец#Спорт#Новости Белгорода#Белгород
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