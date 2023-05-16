«Салют Белгород» одержал вторую крупную победу подряд

15 мая в Белгороде «Салют» принимал аутсайдера группы и добился уверенной победы. Чтобы превратить игровое преимущество в голы, хозяевам потребовалось полчаса: на 30-й минуте Александр Канищев удачно принял мяч в штрафной, развернулся и переиграл вратаря соперника.