«Салют Белгород» одержал вторую крупную победу подряд

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
15 мая в Белгороде «Салют» принимал аутсайдера группы и добился уверенной победы. Чтобы превратить игровое преимущество в голы, хозяевам потребовалось полчаса: на 30-й минуте Александр Канищев удачно принял мяч в штрафной, развернулся и переиграл вратаря соперника.
После перерыва Виктор Сергеев мастерски отправил головой мяч в верхний угол ворот «Сахалинца», а за десять минут до финального свистка вышедший на замену Евгений Дегтярёв оформил окончательный счёт — 3:0.