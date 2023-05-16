РЭО предоставит 4,4 млрд рублей для строительства комплекса ТКО в Петербурге

Первый этап строительства окончен: объект мощностью переработки 200 тысяч тонн уже построили. Вложения РЭО в эту часть проекта составили 881 219 000 рублей. Второй этап направлен на организацию еще одной сортировочной линии на 400 тысяч тонн в год и объектов утилизации на 240 тысяч тонн. На втором этапе реализации проекта инвестиции РЭО достигнут 3 544 782 000 рублей.