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РЭО предоставит 4,4 млрд рублей для строительства комплекса ТКО в Петербурге

16 мая 2023, 15:47
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор направит 4,4 млрд рублей на строительство комплекса по переработке ТКО «Волхонка» в Санкт-Петербурге. Средства на выполнение проекта получены по итогам размещения ценных бумаг, выпуск которых одобрил Банк России.

«Наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование комплексного объекта по переработке отходов «Волхонка», строящегося в два этапа, в форме предоставления льготных займов из средств облигационных выпусков РЭО», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, РЭО, в свою очередь, предполагает обеспечить финансирование в размере 4,4 миллиарда рублей. Возведение комплекса ТКО поможет Санкт-Петербургу приблизить выполнение показателей по 100% переработке отходов и двукратному снижению объема захоронения твердых отходов. Об этом пишет newia.ru.

Первый этап строительства окончен: объект мощностью переработки 200 тысяч тонн уже построили. Вложения РЭО в эту часть проекта составили 881 219 000 рублей. Второй этап направлен на организацию еще одной сортировочной линии на 400 тысяч тонн в год и объектов утилизации на 240 тысяч тонн. На втором этапе реализации проекта инвестиции РЭО достигнут 3 544 782 000 рублей.

Сообщается, что ЦБ РФ зарегистрировал выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 05-КИ и 06-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В целях финансирования проекта РЭО размещает целевые облигационные выпуски на сумму 4,4 миллиарда рублей. Ставка купонной доходности состоит из ключевой ставки Банка России плюс премия в размере 3,5%. Проект реализует Невский экологический оператор.

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