РЭО предоставит 4,4 млрд рублей для строительства комплекса ТКО в Петербурге

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
«Наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование комплексного объекта по переработке отходов «Волхонка», строящегося в два этапа, в форме предоставления льготных займов из средств облигационных выпусков РЭО», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, РЭО, в свою очередь, предполагает обеспечить финансирование в размере 4,4 миллиарда рублей. Возведение комплекса ТКО поможет Санкт-Петербургу приблизить выполнение показателей по 100% переработке отходов и двукратному снижению объема захоронения твердых отходов. Об этом пишет newia.ru.
Первый этап строительства окончен: объект мощностью переработки 200 тысяч тонн уже построили. Вложения РЭО в эту часть проекта составили 881 219 000 рублей. Второй этап направлен на организацию еще одной сортировочной линии на 400 тысяч тонн в год и объектов утилизации на 240 тысяч тонн. На втором этапе реализации проекта инвестиции РЭО достигнут 3 544 782 000 рублей.
Сообщается, что ЦБ РФ зарегистрировал выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 05-КИ и 06-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В целях финансирования проекта РЭО размещает целевые облигационные выпуски на сумму 4,4 миллиарда рублей. Ставка купонной доходности состоит из ключевой ставки Банка России плюс премия в размере 3,5%. Проект реализует Невский экологический оператор.