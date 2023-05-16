Рабочая группа по СВО отчитается президенту о мерах поддержки участников спецоперации

«Наша прямая обязанность – помогать военнослужащим и их семьям, откликаться на любую просьбу, решать все возникающие проблемы. Правительство области под руководством секретаря регионального отделения партии, губернатора Вячеслава Гладкова и областная дума с первых дней СВО держат эти вопросы на особом контроле. Это и постоянное обеспечение всем необходимым военнослужащих, и помощь в решении бытовых проблем их семей на местах, и дополнительные меры поддержки. Так, порядка 3,5 тысячи несовершеннолетних детей, братьев и сестер наших солдат получают ежемесячные выплаты по 3000 рублей. При рождении ребенка предусмотрены единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей для жен мобилизованных, а самим мобилизованным была предоставлена единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей», - отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.