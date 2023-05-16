Рабочая группа по СВО отчитается президенту о мерах поддержки участников спецоперации

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Теперь в доклады рабочей группы президенту ежемесячно будет включаться анализ интегрирования нового стандарта в регионах. Об этом в ходе выездного заседания в центре управления регионом в Красногорске (Подмосковье) заявил Андрей Турчак, глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генерального совета ЕР.
По его словам, для ряда мер поддержки, входящих в единый стандарт, дополнительное финансирование не потребуется. Так, вложений не требуют внеочередное зачисление детей бойцов СВО в школьные группы продленного дня, а также в секции и кружки. Кроме того, в случае гибели одного из детей в многодетной семье участника СВО статус семьи и все предоставленные ранее льготы будут сохранены.
Тем не менее для обеспечения некоторых мер, введенных и продемонстрировавших востребованность в ряде регонов России, требуется дополнительное финансирование.
Андрей Турчак отметил, что в стандарт включили льготное питание детей участников СВО — учащихся 5–11-х классов школ и СПО. Данную меру удалось внедрить уже более чем в 50 регионах страны. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Кроме того, в субъектах РФ Центрального федерального округа действует программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных.
Внедрение социального паспорта в субъектах Российской Федерации и реализация мер поддержки, перечисленных в едином стандарте, контролируется рабочей группой по вопросам СВО при содействии координационного центра правительства и региональных координаторов группы.
По словам Анны Цивилевой, руководителя госфонда «Защитники Отечества», участники организации также оказывают помощь демобилизованным и членам их семей. Главной задачей является обеспечение дополнительной поддержки семьям бойцов при решении большинства возникающих вопросов.
Сотрудники фонда оказывают бойцам содействие в прохождении медицинской и социально-психологической реабилитации, лекарственном и реабилитационно-техническом обеспечении, санаторно-курортном лечении, обучении и устройстве на новые должности, а также помогают при решении бытовых вопросов. Как сообщает сайт ER.RU, в фонде не забывают и о привлечении участников СВО к патриотическому воспитанию молодежи, вовлекая их таким образом в активную деятельность.
По словам Турчака, группа продолжит работу над расширением федеральных мер поддержки участников СВО и их семей.
«Наша прямая обязанность – помогать военнослужащим и их семьям, откликаться на любую просьбу, решать все возникающие проблемы. Правительство области под руководством секретаря регионального отделения партии, губернатора Вячеслава Гладкова и областная дума с первых дней СВО держат эти вопросы на особом контроле. Это и постоянное обеспечение всем необходимым военнослужащих, и помощь в решении бытовых проблем их семей на местах, и дополнительные меры поддержки. Так, порядка 3,5 тысячи несовершеннолетних детей, братьев и сестер наших солдат получают ежемесячные выплаты по 3000 рублей. При рождении ребенка предусмотрены единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей для жен мобилизованных, а самим мобилизованным была предоставлена единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей», - отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.