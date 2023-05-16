ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа в городе Клинцы Брянской области. Произошло это 16 мая, рассказал утром губернатор Александр Богомаз.
Как пишет издание, обошлось без пострадавших. Повреждения получил только балкон одного из домов. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
На днях украинский БПЛА заметили в Шебекино. Дрон посадили российские пограничники, а затем взорвали. Аппарат, предположительно, пересёк границу со стороны посёлка Плетеневка Харьковской области.