Посреди велодорожки в Белгороде установили столб

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Посреди велодорожки в Белгороде на улице Мичурина появился фонарный столб. Проблему заметил член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин и обратился к мэру Валентину Демидову.
Градоначальник подтвердил, что столб на дорожке установили, и пояснил, что власти не проконтролировали подрядчика. Дорожное полотно на участке расширяют. Строители перенесли столб, но не в то место. Более того, сначала подрядчик должен был переустроить как раз велодорожку. Мэр пообещал, что препятствие устранят.
Опору наружного освещения действительно убрали. Соответствующие фото появились в Telegram-канале «Электромир Максимова». Место пока оградили. Перед велосипедистами извинились за причинённые неудобства и временно попросили спешиваться на участке.