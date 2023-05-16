Посреди велодорожки в Белгороде установили столб

Градоначальник подтвердил, что столб на дорожке установили, и пояснил, что власти не проконтролировали подрядчика. Дорожное полотно на участке расширяют. Строители перенесли столб, но не в то место. Более того, сначала подрядчик должен был переустроить как раз велодорожку. Мэр пообещал, что препятствие устранят.