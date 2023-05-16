Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Изображение материала

Посреди велодорожки в Белгороде установили столб

16 мая 2023, 13:33
Фото: 1MI
Столб появился на велодорожке на улице Мичурина. На проблему обратил внимание член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин. Вскоре препятствие для велосипедистов убрали.

Посреди велодорожки в Белгороде на улице Мичурина появился фонарный столб. Проблему заметил член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин и обратился к мэру Валентину Демидову.

Градоначальник подтвердил, что столб на дорожке установили, и пояснил, что власти не проконтролировали подрядчика. Дорожное полотно на участке расширяют. Строители перенесли столб, но не в то место. Более того, сначала подрядчик должен был переустроить как раз велодорожку. Мэр пообещал, что препятствие устранят.

Опору наружного освещения действительно убрали. Соответствующие фото появились в Telegram-канале «Электромир Максимова». Место пока оградили. Перед велосипедистами извинились за причинённые неудобства и временно попросили спешиваться на участке.

Фото: Telegram-канал «КошкинГород»
Очередной автомобилист прокатился по велодорожке в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
От белгородского Пикник-парка до теплицы сделают велодорожкуВ Белгороде появятся новые велодорожки на Губкина и пр-те Б. ХмельницкогоВ белгородской Сосновке сделали первый километр новой велодорожки
#Новости Белгорода#Город#Белгород#Белгородская область#Константин Кошкин#Валентин Демидов#Велодорожка#Мэр#Подрядчик#Наталья Корявых
Подпишитесь
Ещё один белгородский депутат планирует досрочно сложить полномочия
Сегодня, 12:21
Девочка получила перелом позвоночника на новой детской площадке в Старом Осколе
Сегодня, 08:34
Белгородцы заметили в небе «поезд» Илона Маска
Сегодня, 09:03
БелГУ возвращается к очному обучению?
Сегодня, 12:52
Бывший конкурсный управляющий компании-банкрота добивается отстранения судьи от дела
Сегодня, 07:39
В мэрии Белгорода признали бесполезность иска к «Геопарку» из-за аттракционов в парке
Сегодня, 07:10