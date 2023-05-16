После ремонта пропускная способность улицы Победы в Белгороде увеличится на 4%

Как сообщил первый замначальника управления капстроительства администрации Белгорода Игорь Лютенко, в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в областном центре запланировано отремонтировать три участка. Один из них - развязка на ул. Победы до Гражданского проспекта. Протяжённость данного участка — 120 метров. Объём выделенных средств — 24 млн рублей.