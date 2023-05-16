После ремонта пропускная способность улицы Победы в Белгороде увеличится на 4%

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Как сообщил первый замначальника управления капстроительства администрации Белгорода Игорь Лютенко, в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в областном центре запланировано отремонтировать три участка. Один из них - развязка на ул. Победы до Гражданского проспекта. Протяжённость данного участка — 120 метров. Объём выделенных средств — 24 млн рублей.
По словам инженера службы СМЭС по развитию технических средств организации дорожного движения Белгорблагоустройства Александра Галюзина, среди изменений на данной локации — установка светофоров. Их оборудовали, чтобы повысить безопасность дорожного движения.
Ранее на данном пересечении левый поворот от «Конпрока» был нерегулируемым и многие автомобилисты испытывали трудности с поворотом налево, потому что поток от моста достаточно скоростной. Выезжать было затруднительно. Также было много ДТП. Сейчас же всё выполняется по светофорам.
Александр Галюзин
Галюзин добавил, что в настоящее время на пересечении ул. Победы с Гражданским проспектом ведётся замена старых излучателей на новые, также ведутся настройки и корректировки светофорного объекта.
А ещё на развязке изменена конфигурация перекрёстка и направляющие островки для направления потоков. По итогам пропускная способность на двух участках увеличится на 4%.
Это может показаться маленьким показателем, но для такого пересечения — это значительно.
Александр Галюзин
Изменения коснулись и разметки. Также появилась локальная выделенная полоса и увеличен посадочный фронт.
Мы добавили две остановки. Первая — для автобусов, которые двигаются на мост. Вторая остановка — для автобусов, которые уходят на рынок «Салют». Ранее сам заездной карман и посадочная платформа была очень короткой и вмещала мало пассажиров. Сейчас посадочный фронт увеличился в 2,5 раза и нужно теперь только научить автобусников «протягивать» транспортные средства.
Александр Галюзин
Что касается заторов, на которые в настоящее время жалуются горожане, по данным заместителя начальника службы СМЭС по развитию технических средств организации дорожного движения Белгорблагоустройста Никиты Черненко, они исчезнут до конца мая, как только наладится работа светофоров.
По сложности данный объект можно сравнить с большей частью улицы Щорса, которая также являет собой комбинированный объект. Однако по сложности конфигурации это далеко не первый объект. Положительный опыт внедрения уже есть.
Никиты Черненко
Работа начались в конце марта. В настоящее время находится на завершающей стадии. Выполнено 95% от запланированного объёма. По контракту закончить должны до 15 июня. Подрядчик — компания «Автодорстрой-Подрядчик».