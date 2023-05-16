Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Изображение материала

Порядка 2,5 млн рублей потратят на фестиваль лиги КВН «Тремпель» в Белгороде

16 мая 2023, 09:45
Фото: Bel.ru
Соответствующий контракт появился на сайте госзакупок. Согласно документам, на проведение фестиваля заказчик Центр молодёжных инициатив (ЦМИ) готов потратить 2,46 млн рублей.

Проведение фестиваля официальной лиги КВН «Тремпель», вероятно, запланировано на май, ведь период оказания услуг, согласно документам, — с даты заключения контракта по 1 июня 2023 г.

Продлится праздник шесть дней. Организаторы ожидают порядка 500 участников: молодых людей от 14 до 35 лет. В планах - организация мастер-классов, встреч, мероприятий с командами КВН, их взаимодействие между собой и аудиторией.

Помогать в организации будут редакторы: они должны обладать «навыками коммуникации», уметь отвечать на вопросы и управлять вниманием аудитории. Ищут и SMM-щика, готового работать с соцсетям и пиаром.

Редакторский состав будет при этом обеспечен жильём в «комфортабельных номерах» с туалетом, душевой, кроватями и сменой полотенец «не реже одного раза в день». Всех обеспечат водой. Что касается жюри, то критерии к ним следующие:

Члены жюри подбираются из числа руководителей молодежных областных подразделений, директоров медийных холдингов, блогеров, стримеров, спортсменов, актеров, которые играли в играх Высшей лиги КВН.

Участников фестиваля будут затем награждать. Для проведения церемонии подрядчик обязуется предоставить 100 хлопковых футболок и 100 чёрных толстовок с логотипом мероприятия. Готовятся также кубки из дерева и бронзовой фанеры.

По итогам мероприятия видеомонтажёром будет подготовлен ролик. Для всех желающих будет работать фотозона.

Напомним, что в апреле белгородская команда «Близкие» стала второй в четвертьфинале Высшей лиги КВН. Белгородцы сыграли с командами из Ростова-на-Дону, Москвы и Казахстана, сообщили на сайте клуба.

Белгородская команда «Близкие» стала второй в четвертьфинале Высшей лиги КВН
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская команда «Близкие» заняла первое место в Высшей лиге КВНИгру белгородской команды «Близкие» в Высшей лиге КВН покажут на Первом каналеАркадий Укупник помог «Близким» из Белгорода выиграть 1/8 финала Высшей лиги КВН
#Артем Черненко#Белгородская область#Эксклюзив#Госзакупки#Общество#КВН#Фестиваль#Юмор
Подпишитесь
Песков об обстреле Белгородской области: СВО будет продолжаться, чтобы этого не было
Сегодня, 10:11
Девочка получила перелом позвоночника на новой детской площадке в Старом Осколе
Сегодня, 08:34
Белгородцы заметили в небе «поезд» Илона Маска
Сегодня, 09:03
Baza: ВСУ атаковали Белгородскую область фосфорными бомбами
Сегодня, 06:33
Бывший конкурсный управляющий компании-банкрота добивается отстранения судьи от дела
Сегодня, 07:39
В мэрии Белгорода признали бесполезность иска к «Геопарку» из-за аттракционов в парке
Сегодня, 07:10