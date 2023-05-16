Порядка 2,5 млн рублей потратят на фестиваль лиги КВН «Тремпель» в Белгороде

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Проведение фестиваля официальной лиги КВН «Тремпель», вероятно, запланировано на май, ведь период оказания услуг, согласно документам, — с даты заключения контракта по 1 июня 2023 г.
Продлится праздник шесть дней. Организаторы ожидают порядка 500 участников: молодых людей от 14 до 35 лет. В планах - организация мастер-классов, встреч, мероприятий с командами КВН, их взаимодействие между собой и аудиторией.
Помогать в организации будут редакторы: они должны обладать «навыками коммуникации», уметь отвечать на вопросы и управлять вниманием аудитории. Ищут и SMM-щика, готового работать с соцсетям и пиаром.
Редакторский состав будет при этом обеспечен жильём в «комфортабельных номерах» с туалетом, душевой, кроватями и сменой полотенец «не реже одного раза в день». Всех обеспечат водой. Что касается жюри, то критерии к ним следующие:
Члены жюри подбираются из числа руководителей молодежных областных подразделений, директоров медийных холдингов, блогеров, стримеров, спортсменов, актеров, которые играли в играх Высшей лиги КВН.
Участников фестиваля будут затем награждать. Для проведения церемонии подрядчик обязуется предоставить 100 хлопковых футболок и 100 чёрных толстовок с логотипом мероприятия. Готовятся также кубки из дерева и бронзовой фанеры.
По итогам мероприятия видеомонтажёром будет подготовлен ролик. Для всех желающих будет работать фотозона.
Напомним, что в апреле белгородская команда «Близкие» стала второй в четвертьфинале Высшей лиги КВН. Белгородцы сыграли с командами из Ростова-на-Дону, Москвы и Казахстана, сообщили на сайте клуба.