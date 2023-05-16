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Под Белгородом пройдут новые учения на случай ЧС

16 мая 2023, 17:32
Фото: Bel.ru
В посёлке Майский проведут тренировку для органов власти. Население задействовано не будет, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.

Завтра, 17 мая, в Майском пройдут плановые командно-штабные учения. Его проведут пока только для органов власти — граждане участвовать в мероприятии не будут.

Тем не менее, в посёлке в первой половине дня будет шумно. Сработает звуковое оповещение, а также в Майский направят автобусы, которые задействуются в случае ЧС.

Прошу вас отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и проинформировать своих знакомых о проведении учений.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

В Белгороде в середине апреля уже проходили командно-штабные учения на случай ЧС. Они также проходили без местного населения., но планируют тренировки и с участием местных жителей. Граждан перед этим надо подготовить, чтобы не вызвать панику.

В Белгороде командно-штабные учения на случай ЧС будут проводить с населением
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#Артем Черненко#Спецоперация#Учения#Штабные учения#Белгородский район#Майский#Владимир перцев
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