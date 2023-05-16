Под Белгородом пройдут новые учения на случай ЧС

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Завтра, 17 мая, в Майском пройдут плановые командно-штабные учения. Его проведут пока только для органов власти — граждане участвовать в мероприятии не будут.
Тем не менее, в посёлке в первой половине дня будет шумно. Сработает звуковое оповещение, а также в Майский направят автобусы, которые задействуются в случае ЧС.
Прошу вас отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и проинформировать своих знакомых о проведении учений.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
В Белгороде в середине апреля уже проходили командно-штабные учения на случай ЧС. Они также проходили без местного населения., но планируют тренировки и с участием местных жителей. Граждан перед этим надо подготовить, чтобы не вызвать панику.