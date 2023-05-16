Песков об обстреле Белгородской области: СВО будет продолжаться, чтобы этого не было

Пресс-секретаря президента не раз просили прокомментировать ситуацию в регионах, попадающих под обстрелы. Ранее Песков заявил, что необходимо ввести дополнительные меры безопасности, и говорил об отсутствии указаний насчёт введения военного положения в приграничье.