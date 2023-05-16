Песков об обстреле Белгородской области: СВО будет продолжаться, чтобы этого не было

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
16 мая журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать очередной обстрел Белгородской области. Пресс-секретарь президента ответил, в Кремле осуждают произошедшее.
Мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было.
Дмитрий Песков, цитата по «Интерфаксу»
Пресс-секретаря президента не раз просили прокомментировать ситуацию в регионах, попадающих под обстрелы. Ранее Песков заявил, что необходимо ввести дополнительные меры безопасности, и говорил об отсутствии указаний насчёт введения военного положения в приграничье.