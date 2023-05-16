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Песков об обстреле Белгородской области: СВО будет продолжаться, чтобы этого не было

16 мая 2023, 10:11
Фото: 1MI

Песков прокомментировал очередной обстрел Белгородской области

По его словам, Кремль осуждает произошедшее. Пресс-секретарь президента заявил, что СВО будет продолжаться, чтобы подобных происшествий не было, пишет «Интерфакс».
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СВО

16 мая журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать очередной обстрел Белгородской области. Пресс-секретарь президента ответил, в Кремле осуждают произошедшее.

Мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было.
Дмитрий Песков, цитата по «Интерфаксу»

Пресс-секретаря президента не раз просили прокомментировать ситуацию в регионах, попадающих под обстрелы. Ранее Песков заявил, что необходимо ввести дополнительные меры безопасности, и говорил об отсутствии указаний насчёт введения военного положения в приграничье.

Введут ли в Белгородской области военное положение после теракта под Брянском?
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Кремль#СВО#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Дмитрий Песков
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