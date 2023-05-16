Пермские школьники при поддержке ПЦБК представили проект на всероссийском конкурсе

Пермские школьники создали проект, в соответствии с которым предложено оснастить бумагоделательную машину встроенным роботом, наносящим на бумажные рулоны штрихкод. После выхода из машины рулон забирает погрузчик, который и перемещает его по цеху или складу. При помощи кодов можно в режиме реального времени отслеживать перемещение рулонов, а также полный жизненный цикл продукции.