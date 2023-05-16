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Пермские школьники при поддержке ПЦБК представили проект на всероссийском конкурсе

16 мая 2023, 09:50
Фото: ПЦБК
Учащиеся пермской школы № 135 стали финалистами всероссийских профориентационных соревнований. Проект школьников-инженеров был разработан в сотрудничестве с наставниками из ПЦБК.

4-5 мая в инновационном центре «Сколково» проходил конкурс «Инженерные кадры России - 2023». В нём приняли участие 100 команд, прошедших региональные отборы. Возраст участников, которых было более 300, от 5 до 17 лет, пишет properm.ru.

Пермские школьники создали проект, в соответствии с которым предложено оснастить бумагоделательную машину встроенным роботом, наносящим на бумажные рулоны штрихкод. После выхода из машины рулон забирает погрузчик, который и перемещает его по цеху или складу. При помощи кодов можно в режиме реального времени отслеживать перемещение рулонов, а также полный жизненный цикл продукции.

Сотрудничество 135-й школы и производственно-образовательного кластера ПЦБК началось осенью 2022 года. В его рамках для школьников проводятся экскурсии на предприятие и другие мероприятия, помогающие им в профессиональном самоопределении. ПЦБК сотрудничает в данном направлении с 16 вузами, ссузами и школами.

Во время посещения ПЦБК команда школьников инженеров не просто изучала производство, но и консультировалась с назначенными руководством компании наставниками. На встречах с сотрудниками ПЦБК они прорабатывали общие принципы функционирования модели и другие важные моменты.

Инженер-проектировщик проектного офиса ПЦБК Вероника Синицына отметила, что сотрудничество юных инженеров и специалистов ПЦБК, хоть и длилось недолго, но принесло ощутимые результаты. Ребята смогли победить в отборочном туре, а потом завоевали победу уже на федеральном уровне, в номинации «Взаимодействие с предприятием» соревнований ИКаР-классик. По словам Синицыной, школьники готовы развиваться и добиваться новых достижений.

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